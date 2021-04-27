Serdar Dursun'un adı uzun süredir A Milli Takım ile anılırken 1991 Hamburg doğumlu golcü oyuncu bu sezon takımına önemli katkı verdi. Lider Bochum'u sahasında 3-1 yenen Darmstadt adına iki gol kaydeden Serdar Dursun böylece 21 gole ulaştı ve Terodde'yi geçip zirveye çıktı.

BUNDESLIGA 2 PUAN DURUMU

Son 5 maçta 7 gol

Bundesliga 2'de en golcü oyuncu konuma gelen Serdar Dursun son 5 maçının tamamında gol attı. Serdar Dursun son beş maçında 7 kez fileleri havalandırırken aynı zamanda kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.





Bir dönem Eskişehirspor, Denizlispor , Şanlıurfaspor, Karagümrük gibi takımlarda da görev yapan Serdar Dursun daha sonra Almanya'ya dönmüş ve Fürth takımıyla anlamıştı. Serdar Dursun son iki sezondur Darmstadt forması giyiyor. Cenk Tosun'un yokluğunda A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosu için adı geçen isimlerden biri de Serdar Dursun oldu.

Bundesliga II en golcü oyuncular listesi

21 gol - Serdar Dursun (Darmstadt 98)

20 gol - Simon Terodde (Hamburg)

15 gol - Simon Zoller (Bochum)