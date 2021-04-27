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Serdar Dursun Bundesliga 2'de gol krallığında zirveye çıktı

Darmstadt 98 forması giyen gurbetçi oyuncu Serdar Dursun son olarak Bochum maçında fileleri iki kez havalandırdı ve Bundesliga 2'de gol krallığında zirveye yükseldi

27 Nisan 2021, Salı 01:32 Son Güncelleme:
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Serdar Dursun Bundesliga 2'de gol krallığında zirveye çıktı

Serdar Dursun'un adı uzun süredir A Milli Takım ile anılırken 1991 Hamburg doğumlu golcü oyuncu bu sezon takımına önemli katkı verdi. Lider Bochum'u sahasında 3-1 yenen Darmstadt adına iki gol kaydeden Serdar Dursun böylece 21 gole ulaştı ve Terodde'yi geçip zirveye çıktı.

BUNDESLIGA 2 PUAN DURUMU

Son 5 maçta 7 gol

Bundesliga 2'de en golcü oyuncu konuma gelen Serdar Dursun son 5 maçının tamamında gol attı. Serdar Dursun son beş maçında 7 kez fileleri havalandırırken aynı zamanda kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.

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Bir dönem Eskişehirspor, Denizlispor , Şanlıurfaspor, Karagümrük gibi takımlarda da görev yapan Serdar Dursun daha sonra Almanya'ya dönmüş ve Fürth takımıyla anlamıştı. Serdar Dursun son iki sezondur Darmstadt forması giyiyor. Cenk Tosun'un yokluğunda A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosu için adı geçen isimlerden biri de Serdar Dursun oldu.

Bundesliga II en golcü oyuncular listesi

21 gol - Serdar Dursun (Darmstadt 98)

20 gol - Simon Terodde (Hamburg)

15 gol - Simon Zoller (Bochum)

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