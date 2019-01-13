Serdar Deliktaş: “Yerli oyunculara değer verilmiyor”

Spor Toto 1. Lig’in hazırlıklarını Antalya Belek’te yapan Altınordu’da futbolcu Serdar Deliktaş, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. İlk yarı umduklarından daha iyi olabileceğini söyleyen Deliktaş, “11 haftadır yenilmezlik serimiz var. Çok iyi tecrübeli oyuncular ve yetenekli genç oyuncular var. 26 puandayız çok daha iyi olabilirdi. İkinci yarı kampı teknik, taktik ve arkadaşlık olarak çok pekişti. Kendi aramızda Play-Off ve Süper Lig'i düşünüyoruz. Çok iyi bir ekibe geldiğimi düşünüyorum. Altınordu fabrika gibi oyuncu yetiştiriyor. Burada futbol anlamında her şey var. Ülkemiz için genç oyuncular yetiştiriyoruz, biz de yardım ediyoruz. İnşallah Süper Lig olacak. Genç arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadarıyla yardım ediyoruz. Alican gitti inşallah hayırlı olur” diye konuştu.

“Genç arkadaşlarla çalışmak keyif verici”

Takımdaki genç oyuncularla çalışmanın keyif verici olduğunu söyleyen Serdar Deliktaş, “Yaşımın sadece rakamdan ibaret olduğunu düşünüyorum. Gençler bizi dinliyorlar. Bizi dinlediği sürece sahada da başarılı oluyorlar. Yaşadıklarımızı onları öğretiyoruz. Dinledikçe daha iyi yerlere gelecekler” dedi.

“Sezon sonu 2-3 oyuncu daha yükselecektir”

Altınordu’da çok güzel bir oluşum olduğunu anlatan 32 yaşındaki futbolcu, “Alican şu an gitti. Sezon sonu 2-3 oyuncu daha yükselecektir. Ülkeye çok büyük onur veriyor. Altınordu formasını taşımak milli takım forması taşımak gibi. Gurur duyuyorum Altınordu forması taşımaktan” şeklinde konuştu.

“Yerli oyunculara değer verilmiyor”

Türkiye’de yerli oyunculara değer verilmediğini söyleyen Deliktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ligimizde yerli oyuncuların yanına yaklaşamayacak oyuncular olduğu için fark oluştu. Biz yerliyiz onlar yabancı daha fazla para kazanıyor gibi. Yerli oyuncularımıza kesinlikle çok değer verilmiyor. Bu durum bizi hala üzüyor. Gençlere şans versinler. Çünkü çok kıymetli oyuncular var.”

Denizlispor futbolcusu Recep Niyaz’ın söylediği "Büyük oyuncu yetiştirmek yerine büyük oyuncu alıyoruz" sözüne katılan Serdar Deliktaş, “Alican Özfesli gitti. Kesinlikle buradan çok daha büyük futbolcular çıkacağına inanıyorum. İnşallah Altınordu’yu örnek alıp çok daha iyi yerlere geleceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA