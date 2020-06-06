TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 6 hafta kala en yakın rakibi Ankara Demirspor'un 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Bandırmaspor, 18 Temmuz'da başlayacak maçlar öncesi hazırlıklara start verdi.

BANDIRMASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BOZKURT: BİZDEN NELER BEKLENDİĞİNİN FARKINDAYIZ

Kendilerinden beklentilerin farkında olduklarını ifade eden Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, ''Hedefi olan bir camiayız ve bizden neler beklendiğinin çok farkındayız. Takım olarak 18 Temmuzda oynanacak lige en iyi şekilde hem fiziksel hem de mental olarak hazırlanıp kupayı Allah'ın izniyle Bandırma'ya getireceğiz. Yaklaşık 20 günlük bir aradan sonra çalışmalara başladık. Yarından itibaren sezon başı hazırlık dönemi gibi bir antrenman planı ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Daha önce hiç alışık olmadığımız bir süreç yaşayacağız ve oyuncularımızın organizmasının buna nasıl cevap vereceğini bilmiyoruz. Bu doğrultuda antrenmanlardaki gözlemlerimize göre antrenman planlarında arada değişikliklere gidebiliriz'' şeklinde konuştu.

DHA