Serdar Bozkurt: Hakem Veli Karakaya, bizi 2 puandan etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor, hakem hatalarından şikayetçi. 12'nci haftada deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşılaşan bordo-beyazlılar, Batuhan Karadeniz'in 3 gol attığı maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, Kahramanmaraşspor deplasmanında 3-1 öndeyken, hakemin yanlış penaltı kararı ve sonrasında gösterdiği kırmızı karttan dolayı 3 puandan olduklarını söyledi. Bozkurt, "Hafta başından beri çok iyi hazırlandığımız ve kendi evinde mağlubiyeti olmayan bir takıma karşı 3-1 öndeyken berabere kalmamız bizi derinden üzdü. Maçın bütün kontrolünü elimize aldığımız dakikalarda hakemin hatalı vermiş olduğu penaltı ve kırmızı kart maalesef bütün konsantrasyonumuzu ve dengemizi bozdu" ifadelerini kullandı.

"HAKEM VELİ KARAKAYA BİZİ 2 PUANDAN ETTİ"

Bandırmaspor yönetimi de dün oynanan karşılaşmayla ilgili sert bir açıklama yaptı. "Kazanacaksak da sahada, kaybedeceksek de sahada" ifadelerinin yer aldığı yazılı açıklama şu şekilde:

''Hata ve yanlış arasındaki farkı ayırt edecek kadar tecrübeye sahip, 'alın teri' kavramının tanımını ilke edinmiş kadar büyük, daha nice başarılara imza atacak kadar da bu liglerin köklü kulüplerinden biriyiz. Dolayısıyla özellikle bu sezonun ilk maçından itibaren yapılan 'yanlışları' kolaylıkla gözlemleyebiliyor ve yorumlayabiliyoruz. Sponsorsuz, arkasına taraftar desteğinin dışında hiçbir destek almayan bir ilçe takımı olarak; 'Kazanacaksak da sahada, kaybedeceksek de sahada; masalarda, lobilerde değil' mottosunu, kurulduğumuz ilk günden bu yana benimsediğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Geçen hafta kendi sahamızda oynadığımız maçtaki hakem skandalının üzerine, 3-1 üstünlüğümüz ile devam eden Kahramanmaraşspor karşılaşmasında, tüm futbolseverlerin gördüğü üzere; kaptanımız Rıza Efendioğlu'nun, atılan ara topta, rakibine neredeyse fiziki hiçbir reaksiyonda bulunmadan topu uzaklaştırdığı pozisyonda kırmızı kart görmesi ve ardından çalınan kolay düdükler ile maçın puan kaybımız ile sonuçlanmasını, bir hatalar zinciri ya da tesadüfü olarak yorumlamaktan, üzgün bir şekilde uzağız. Hakem Veli Karakaya kulübümüzü 2 puandan etti. Bu yapılanın maç içinde oynanmış ucuz ve amatörce bir oyun olduğunu, ne pahasına olsun Bandırmaspor'un puan kaybetmesinin sağlandığını tüm kamuoyu yorumlamaktadır. Artık tedirginlik duyduğumuz, bireysel hakem hatalarında kasıt aradığımızı açık olarak ifade etmekle birlikte hakem performanslarını daha büyük bir titizlikle takip edeceğimizi vurgulayarak; Türk futbolunun geleceği adına MHK'yı mesaiye davet etmekteyiz. Hakemlere ise çaldıklarının sadece bir düdük olmadığını bir şehrin hayallerini, umutlarını, alın terini çaldığını hatırlatmak isteriz.''

Yoluna namağlup devam eden Bandırmaspor, 12'nci haftayı lider Tuzlaspor'un 3 puan gerisinde 24 puanla 3'üncü sırada tamamladı.