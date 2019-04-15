3 yıl aradan sonra yeniden Türkiye Ralli Şampiyonası'na dönen Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever, ikinci özel etapta ele geçirdikleri liderliği yarışın sonuna kadar korumayı başararak, 2019 sezonunun ilk yarışı Ege Rallisi'ni genel klasman birincisi olarak tamamladı. BC Vision Motorsport ekibinden son 2 yılın Türkiye Şampiyonu Burak Çukurova-Vedat Bostancı 12.5 saniye farkla ikinciliğe ulaşırken, Deniz Fahri-Bahadır Gücenmez ise üçüncülüğü elde etti. 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası, 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Akdeniz Rallisi ile devam edecek

SERDAR BOSTANCI: "SEZONU GÜZEL AÇTIK"

Sezonun ilk yarışlarının her zaman ilerisi için önemli ipuçları taşıdığını kaydeden Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, pilot ve co-pilotlar için bu yarışların her zaman stresli geçtiğini söyledi.

Ege Rallisi'ne 10 araçla katıldıklarını dile getiren Serdar Bostancı, "Emre Hasbay'ın son etapta yaşadığı talihsizlik dışında tüm araçlarımızın finişi görmesi bizim çok anlamlı. Bunun yanında, daha önceden Avrupa Kupası'nda ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nda Pilotlar Şampiyonluğu kazanmış şampiyon pilotumuz Murat Bostancı'nın askere gitmeden 1 gün önce aldığı birincilik ile sezona moralli başlaması, bu sene R5 ile yarışmaya başlayan Buğra Banaz-Burak Erdener ikilisinin umut veren performansları bizleri çok mutlu etti. Sezonu güzel açarak hedeflerimize ulaştık, inşallah güzel kapatacağız. Başta sponsorlarımız olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA) -