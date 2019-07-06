Serdar Bingöl Adanaspor’da

ADANA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, geçtiğimiz sezon Schalke U-23 takımında forma giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Serdar Bingöl ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelerek anlaşan Serdar Bingöl, turuncu-beyazlı formayı giydi. Hedefleri olan bir takıma geldiğini anlatan Bingöl, "Türkiye'de en rahat Adanaspor'da oynayabileceğimi düşündüğüm için burayı seçtim. Burada iyi işler yapıp Adanaspor'a katkı sağlamak istiyorum. Hem sağ bekte hem de sol bekte oynayabiliyorum. Kendime güvenim tam. Burası hedefleri olan bir camia. İnşallah her şey güzel olur, transferimde emeği geçen herkese başta Adanaspor Başkanı Bayram Akgül'e teşekkür ederim" dedi.

(FOTOĞRAFLI)