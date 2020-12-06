Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-0 yendiği maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz, maç sonunda yaşananları açıkladı. Serdar Aziz, penaltı ile sonuçla pozisyonda hakem Ali Palabıyık ile arasında geçen diyaloğu aktardı

Serdar Aziz ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili olarak, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece 'yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" şeklinde konuştu



















