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Serdar Aziz'den kırmızı pozisyonu hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-0 yendiği maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz, maç sonunda yaşananları açıkladı. Serdar Aziz, penaltı ile sonuçla pozisyonda hakem Ali Palabıyık ile arasında geçen diyaloğu aktardı

06 Aralık 2020, Pazar 23:04 Son Güncelleme:
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Serdar Aziz'den kırmızı pozisyonu hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-0 yendiği maçta kırmızı kart gören Serdar Aziz, maç sonunda yaşananları açıkladı. Serdar Aziz, penaltı ile sonuçla pozisyonda hakem Ali Palabıyık ile arasında geçen diyaloğu aktardı

Serdar Aziz ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili olarak, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece 'yüzümden koluma sekti' dedim. Kameralar beni çekiyordu tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" şeklinde konuştu


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