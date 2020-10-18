Serdar Aziz'den flaş sözler: Hakem elinden geleni yaptı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, 3-2 galip geldikleri Göztepe maçının ardından karşılaşmayı yöneten Atilla Karaoğlan hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

18 Ekim 2020, Pazar 21:26 Son Güncelleme:
- A +
Serdar Aziz'den flaş sözler: Hakem elinden geleni yaptı!

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, çarpıcı ifadeler kullandı.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştiren Serdar, ''Bugün kazandık ama hakemin maçın önüne geçtiğini düşünüyorum. Kazansak da maçın berabere gitmesi için elinden geleni yaptı.". Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Ben maçlardan sonra hakemi suçlamam, hata yaptıysam hata yaptım derim ama şu pozisyonda VAR'a bile gidilmedi." dedi.


İlgili Haberler
(ÖZET) Göztepe - Fenerbahçe maç sonucu: 2-3


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...