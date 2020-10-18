Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, çarpıcı ifadeler kullandı.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştiren Serdar, ''Bugün kazandık ama hakemin maçın önüne geçtiğini düşünüyorum. Kazansak da maçın berabere gitmesi için elinden geleni yaptı.". Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Ben maçlardan sonra hakemi suçlamam, hata yaptıysam hata yaptım derim ama şu pozisyonda VAR'a bile gidilmedi." dedi.







