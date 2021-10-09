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Serdar Aziz ve Kenan Karaman A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'da Serdar Aziz ve Kenan Karaman, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldılar.

09 Ekim 2021, Cumartesi 11:27 Son Güncelleme:
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Serdar Aziz ve Kenan Karaman A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün akşam İstanbul'da Norveç'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Serdar Aziz aday kadrodan çıkarıldı. Daha önceden, Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman da kadrodan çıkarılarak kamptan ayrıldı.

3 İSİM FORMA BEKLİYOR

Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve Norveç maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalarını tamamladı. 3 oyuncu teknik heyetin görev vermesi durumunda Letonya deplasmanında takımdaki yerlerini alacaklar.

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