Süper Lig 'in 38. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Serdar Aziz, 90 dakikanın ardından kulüp televizyonuna konuştu. Attığı 1 golle galibiyete katkıda bulunan tecrübeli stoper, seneye daha iyi bir sezon geçireceklerine ve şampiyon olacaklarına inandığını belirtti, şu ifadeleri kullandı:

'Emeği geçen herkese teşekkür ederim'

''Öncelikle Dünya Şampiyonu olan kadın boksörlerimizi buradan tebrik ediyorum. Nazım (Sangare) kardeşime de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Allah acil şifalar versin. İnşallah önümüzdeki sezon en iyi, en sağlıklı şekilde aramıza katılır. Takım arkadaşlarımı galibiyetten dolayı kutluyorum. Sezonu güzel bir galibiyetle tamamladık. Mert kardeşimi asistinden, İrfan Can kardeşimi de golünden dolayı tebrik ederim. Sözleşmem de inşallah Fenerbahçe camiasına hayırlı, uğurlu olur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.''

'Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde en iyisini yapacağız'

''İnşallah seneye daha iyi bir sezon geçireceğiz, şampiyon olacağız Allah’ın izniyle. Bu sene de Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri'nde en iyisini yapacağız. Gruplara kalmak istiyoruz. İyi bir tatili hak ettik. Güzel dinlenip, kafamızı rahatlatalım. Yeni sezona kafamız dinç bir şekilde, güzel bir şekilde hazırlanıp şampiyon olalım inşallah.''







