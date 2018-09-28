Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Serdar Aziz, ''Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. İçeride kazanmaya devam ediyoruz, dışarıdaki maçlar artık çok önemli.'' diye konuştu.

Serdar Aziz'in açıklamaları şu şekilde:

"Geçen hafta kaybettik, kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. İçeride kazanmaya devam ediyoruz, dışarıdaki maçlar artık çok önemli. İnşallah dışarıda galibiyetlerimize başlarız."

"Bugün iyi oynadık, çok şükür kazandık. Golü bulduk, golü bulduktan sonra rahatlıyoruz zaten. Önemli olan golü bulmamız, bu biraz zor oluyor ama sonra rahatlıyoruz."