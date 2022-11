Serdar Aziz: Jorge Jesus büyük hoca!

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Sivasspor 'u Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden ve liderliğini sürdüren Fenerbahçe 'de Serdar Aziz, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan milli stoper, "Böyle olacağını biliyorduk. Sivasspor ligimizin iyi takımlarından bir tanesi. İstedikleri yerde değiller ancak ligin kompakt, iyi oynayan takımlarından birisi. Zor olacağını biliyorduk." dedi ve ekledi:

"Böyle olacağını biliyorduk. Sivasspor ligimizin iyi takımlarından bir tanesi. İstedikleri yerde değiller ancak ligin kompakt, iyi oynayan takımlarından birisi. Zor olacağını biliyorduk. Nitekim ilk yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Özellikle içeride taraftarımızla daha sakin, daha kontrollü oynamamız gerekiyor. İkinci yarıya zaten çıkarken galibiyetle döneceğimizi biliyorduk. Batshuayi'nin kırmızı kartı oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz Fenerbahçe olarak 10 kişi kalsak da her zaman galibiyet için oynamaya çalışıyoruz. 10 kişi kaldıktan sonra arkadaşlar müthiş bir mücadele verdi. 10 kişi kalıp, ne kadar iyi oynayabiliyorsak o kadar iyi oynamaya çalıştık. Mücadele ettik, golü bulduk. Arkasından yine iyi mücadele ettik. Sonucu aldığımız için bu önemli haftada bizim için müthiş oldu" ifadelerini kullandı.





"AKLIMDA SADECE FUTBOL VAR"

Sahaya çıktığı zaman elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ettiğini dile getiren Serdar Aziz, "Ben her zaman işimi yapıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'de 4'üncü senem oldu. Boş işlerle uğraşmıyorum açıkçası. Ailemle zaman geçiriyorum, sahaya çıkıyorum. Aklımda sadece futbol var. Futbol görsel bir oyun. İnsanlar sizden şov bekliyor ama ben hiçbir zaman bu işlere girmedim. Her zaman, herkese saygılı olmaya çalıştım. Agresif bir oyun stilim var ama her zaman saygılı, sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İyi maçlarım her zaman olmuştur. Bugün siz öyle diyorsanız daha iyi dışardan değerlendirmişsinizdir. Sağ olsunlar. Ben her zaman takım için, taraftar için elimden geleni yapıyorum. Tüm arkadaşlarım gibi ben de sahaya çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor ama en iyisini vermeye çalışıyoruz. En azından vicdanım her zaman rahat oluyor. Olmasa da beni destekleyip, ailenin bir parçası olarak hissettiren taraftara da bugüne kadar desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların sayesinde daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

"KULÜBÜN HEDEFLERİ HİÇBİR ZAMAN BİTMİYOR"

İstikrarını nasıl koruduğu yönünde gelen bir soru üzerine Serdar Aziz, "Olgunluk olabilir. Yaş ilerledikçe biraz daha olgun bakabiliyorsunuz. Doğru daha iyi görebiliyorsun. Tecrübe de böyle bir şey. Yaşanmışlıklar var. Yaşayıp, görüyorsun. Bu sana tecrübe oluyor. Yaşımız da ilerliyor. Yavaş yavaş kendimize daha iyi bakmak zorundayız. Hedeflerimiz büyüyor. Kulübün hedefleri hiçbir zaman bitmiyor. Buna karşılık bizim de kendimize iyi bakmamız lazım. Çalışıyoruz, nazar değmesin. Takım arkadaşlarımı da kutluyorum" diye konuştu.

"HERKES İNANILMAZ MÜCADELE EDİYOR"

Takımdaki herkesin en iyi şekilde mücadele ettiğini dile getiren tecrübeli savunmacı, şöyle konuştu:

"Takım olarak inanıyoruz. Taraftarımız da bunu bize inanılmaz bir şekilde aşıladı. Takım arkadaşlarım inanıyor. Aynı şekilde UEFA'da da müthiş bir performans sergiliyoruz. Onun özgüveni var. Her hafta kazanıyoruz, alışkanlık oldu. Nazar değmesin. Herkes inanılmaz mücadele ediyor. Rotasyona giriyoruz, oynayan, oynamayan herkes en iyi mücadeleyi veriyor. Bu da çok önemli. Hocamıza gelecek olursak söyleyecek çok fazla söz yok. Zaten kariyeri belli. Kariyeri çok iyi olduğu için zaten Fenerbahçe'ye geldi. Böyle bir kulüpte, Jorge Jesus ile beraber çalışmak büyük oyuncular için büyük bir şans. Onun sistemine, dediklerine ayak uydurmaya çalışıyoruz. Doğru bir sistemle oynuyoruz. Fenerbahçe'ye uygun bir antrenman olduğunu herkes biliyor. Nazar değmesin, böyle devam edelim."

"JESUS, BÜYÜK HOCA"

Teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili düşünceleri de sorulan Serdar Aziz, "Büyük hoca. Ama şunu söyleyebilirim rotasyon yaptığında herkes performans veriyor. Bunun da herkes farkında. Ne zaman rotasyona gitse oynayanlar müthiş performans veriyor. Fenerbahçe gibi bir kulüpte bu kadar iyi oyuncunun olduğu ortamda bunu sağlamak çok zor. Bu tabii ki iletişimle oluyor. Büyük hoca olmak, tecrübeli olmak da ön plana çıkıyor. Şu an müthiş gidiyor. Oyuncular da mutlu. Kulüp içerisinde güzel bir hava var. Böyle giderse inanıyoruz olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"GOL ATMAK İSTİYORUM"

Milli takımdan ne zaman davet gelirse, gidip elinden geleni yapacağını söyleyen Serdar Aziz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Aslında gol atmak istiyorum. Her sene atıyorum. Gol atmayı da seviyorum. Gol atan bir defans oyuncusuyum. Bu sene 11 maçta gol atamadı. Çalışıyorum, gol atmak istiyorum. Milli takım zaten bizim için bir görev. Vatani görev nasılsa milli görev de öyle bir şey. Ne zaman davet gelirse gideriz. Her zaman olduğu gibi elimizden geleni yaparız." (DHA)

