Serdar Aziz: Attığım golü çalıştım
Fenerbahçe'de 3-2'lik Kasımpaşa maçının gol atan oyuncularından Serdar Aziz 90 dakikayı değerlendirdi. Tecrübeli stoper "Attığım golü antrenmanlarda çalışmıştım. Zor olacağını biliyorduk bu maçın. Şampiyonluk yolunda tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz." dedi.
Serdar Aziz'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:
Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ortaya koymak istediğimiz oyunu sergileyemedik. Sonuç olarak istediğimiz galibiyeti aldık. Şampiyonluk yolunda tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz.
Bugün pozisyon üretmekte zorlandık. Her maç buluyoruz ama bugün zordu. Antrenmanlarda hep attığım tarz golleri çalışıyordum. Bugün de başardım. Sakatlığım ciddi değil.
Bu haberi de okudularSüper Lig puan durumu | 11. hafta puan durumu ve fikstür