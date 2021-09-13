WBC Asya Gümüş Kemeri'nde, amatörde 2 kez dünya şampiyonluğu bulunan Ukraynalı Ivan Shvayko ile mücade edecek olan Serdar Avcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, "Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi isimler WBC'de şampiyonluk yaşadı ve altın kemer kazandı. Asya Gümüş Kemeri'ni aldıktan daha sonra altın kemeri kazanacağım. Hedefim dünya şampiyonluğu ve elimden geleni yapacağım. Şampiyon olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Boksa uzun bir ara verdiğini dile getiren Serdar Avcı, boksa döndüğünü ve Ukrayna'daki UBO maçında açılışı yaptığını söyledi.

Avcı, UBO Dünya Şampiyonluğu'nu kazandıktan sonra ilk 100'ün içine girdiğini belirterek, "Hedefim buydu. Yavaş yavaş yukarılara çıkmak. Neredeyse 20-25 yıldır boksla uğraşıyorum ve dünyanın en prestijli kemerlerinden olan WBC Asya Gümüş Kemeri'nde mücadele edeceğim. Rakibim Ukraynalı. Amatörde dünya şampiyonluğu yaşamış bir isim. Onun da puanı ve yıldızı çok yüksek. Sıkı bir kamp döneminden sonra bu maça hazır olacağımı düşünüyorum. Zor bir maç beni bekliyor. Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi isimler WBC'de şampiyonluk yaşadı ve altın kemer kazandı. Asya Gümüş Kemeri'ni aldıktan daha sonra altın kemeri kazanacağım. Hedefim dünya şampiyonluğu ve elimden geleni yapacağım. Şampiyon olacağıma inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"ÜLKEME BU KEMERİ GETİRECEĞİM"

Hazırlıklarının çok iyi gittiğini belirten Avcı, "Sabah akşam antrenman yapıyoruz. Pazartesi günü kampım başlıyor. Son kampım ise Ukrayna'da olacak. Antrenörüm de Ukraynalı. Ukrayna'nın ilk dünya şampiyonu olan Andre ile çalışıyorum. Partnerlerim çok iyi. Ukrayna'nın birçok şampiyon boksörüyle eldiven giyeceğim. WBC'deki rakibimle olan maça hazırlanmak için orantılı, fiziki yapısı ve boks kariyeri olan boksörlerle eldiven giyeceğim. Benim için güzel bir program çizdiler. Bu programın iyi ve verimli olacağını düşünüyorum ve maçı kazanacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan tecrübeli eldiven, "Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Bunların karşılığını vereceğimi ve ülkeme bu kemeri getireceğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)