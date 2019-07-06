Rakipler bombaları patlatırken Beşiktaş’ın tek imza bile attıramamış olması taraftarlarını tedirgin ediyor.

Yönetimde 2 numaralı isim olan Serdal Adalı, FANATİK’e yaptığı açıklamayla Siyah- Beyazlılar’a müjdeyi verdi. Adalı, “Gidecek ve gelecek isimler konusunda çalışmalarımız sürüyor. Buna göre takviyeler de yapacağız. Pazartesiden itibaren her şey olabilir. Aceleye getirip hata yapmak ya da oyuncuya değerinden daha fazlasını vermek istemiyoruz” dedi.

Hedef zirve...

Yeni sezonda hedeflerinin zirve olduğunu söyleyen Adalı, “Camiamız rahat olsun. Şampiyonluğun en güçlü adayı olacak bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Tek düşüncemiz şampiyon olmak. Yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak inancımız çok yüksek” diye konuştu.

Orhan Yıldırım