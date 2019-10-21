Siyah-Beyazlılar’ın olağanüstü genel kurulunda Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay’la yarışan Serdal Adalı, seçime iddialı girmişti. Birçok taraftar derneğinin desteğini aldığını söyleyerek yarışa dahil olan Adalı’nın planları tutmadı.

Tecrübeli iş insanı, dün Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde gerçekleştirilen seçimde, rakibi Ahmet Nur Çebi’nin gerisinde kaldı. Kongre üyelerinden beklediği desteği alamayan Adalı, ikinci kez Beşiktaş’ta girdiği başkanlık yarışlarından istediğini alamayarak ayrıldı. Adalı, daha önce 16 Haziran 2013’te Fikret Orman’la yarışa girip yine ikinci sırada yer almıştı. Adalı, Fikret Orman karşısında 2013’te yapılan seçimi, 3.663’e 1977 oyla kaybetmişti.

2983 oy aldı

Dünkü kongrede 20 sandıkta 2983 oy alan Serdal Adalı, seçimin sona ermesinin ardından Twitter hesabından açıklamada bulundu. Adalı, “Genel Kurulumuz’un takdiriyle başkanlığa seçilen Sayın Çebi’yi ve aday olarak yarışa heyecan katan Sayın Tekinoktay’ı tebrik ederim. Oy kullanmaya gelen tüm üyelerimize teşekkür ederim, bu kararın camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Her şey Beşiktaş için. Kazanan Beşiktaş olsun” ifadelerini kullandı.