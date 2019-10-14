Beşiktaş'ta başkan aday olan Serdal Adalı, başkan adaylığı sürecini, seçimi ve Fikret Orman'ın göevi bırakması konusunu değerlendirdi.

İşte Serdal Adalı röportajı:

Stadın yenilenmesinde yanlış model seçildiğine yönelik eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Her kulüp devlete yaptırdı. Bize de yardım ettiler. Normalde devletin yapması lazım. Yanlış model seçmedik o dönem Fikret başkan öyle bir karar aldı. Delilikti, çılgınlıktı yaptığı. Ben yapamazdım. Ben projeye başlarken bütçesi; kredisi gelecek paraya bakarım!.. Bunları planlamadan şehrin en güzel yerinde stadın başlaması çılgınlıktı. O çılgınlığı da başardı. Borcun temel kaynağı stat değil. 100 milyon dolar civarında bir paraya çıktı diye biliyorum. Halihazırda borcu en az olan kulüp Beşiktaş ve en döndürülebir kulüp Beşiktaş. Şampiyonluk sonralarının çok iyi idare edilmesi lazım. Şampiyon olduktan sonraki seneyi iyi değerlendirmezseniz akıllı gitmezseniz bu durum her kulübün başına gelir.

Özellikle sosyal medyada çok etkin olan genç kongre üyeleri var. Onlardan herhangi birilerini yönetime alacak mısınız?

Keşke birleşip birini önerseler onu da alacağım yönetime. Gençliğin enerjisi ve vizyonu yönetime çok şey katar.

Orman’ın bırakma gerekçesi doğru muydu?

Tribün çok büyük etken oldu. Onun beyninin ve kalbinin içinde değilim. Ama dışarıda bir takım şeylerle mücadele ederken, insan ister istemez evinin içinde de mutlu olmak ister. Camianın içinde o huzuru bulmadıktan sonra insanın fazla iştahı da kalmıyor. Bunlar benim şahsi düşüncelerim. Tabii bir 7 senelik doygunluk da var. Toplantıda da, bire bir görüşmede de devam etmesini söyledim. Zamanın bu olmadığını ve kulübe zarar vereceğini söyledim. Ama geri adım atmadı.

Kaynak: Hürriyet