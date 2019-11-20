Beşiktaş Kulübü, önceki başkan Fikret Orman’ın olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından 20 Ekim’de seçime gitmişti. Bu tarihte gerçekleştirilen seçimde kazanan, 5 bin 9 oyla Ahmet Nur Çebi olmuştu. Çebi’yle birlikte yarışan Serdal Adalı, 2 bin 983 oyla ikinci olmuştu. Büyük farkla Siyah-Beyazlılar’ın 1 numaralı koltuğuna oturan Başkan Çebi, dün seçimdeki rakibini ağırladı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada; “Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta Yönetim Kurulumuzun eski üyelerinden; Serdal Adalı, Doğan Küçükemre ve Melih Aydoğdu ile Kabataşlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Fora’yı ağırladı. Başkanımız Çebi, sıcak bir ortamda geçen nezaket ziyaretinin sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi” ifadeleri kullanıldı.

Birlik ve beraberlik göstergesi

Adalı’nın Ahmet Nur Çebi’ye yaptığı nezaket ziyareti, camiada büyük beğeniyle karşılandı. Seçimin son haftasında tarafların karşılıklı olarak yaptığı açıklamaların gerilimi artırmasına rağmen bu buluşmanın gerçekleşmesi, birlik ve beraberliğin en büyük göstergesi olarak yorumlandı.