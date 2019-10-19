Serdal Adalı rakibine yüklendi: Ahmet Nur Çebi kaçtı gitti

Siyah-Beyazlılar’da yarın yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışacak olan Serdal Adalı, büyük gün öncesinde dün FANATİK’i ziyaret etti. Tecrübeli yönetici, yarıştaki rakibi Ahmet Nur Çebi’ye yüklendi. Adalı, “Çebi’nin devam ettiği ekiple ben karşılıklı seçime girdim, Çebi de 2. başkandı. Öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar ki ara sıra ben de inanıyorum! Ben, Serdal Adalı’yım. Benim kendi başkanlık anlayışım ve kendi başkanlık vizyonum var. Ahmet Nur Çebi işler kötü gidince kaçtı. Seçim kararı almadan 2 ay önce ayrılmayı kafaya koymuş. Kendi imzasının olduğu ve 6 ay sonra ödenecek bir ödeme var, UEFA’dan gelen ilk para ile ödemesini yapmış imzasını almış. Seçim kararı alınmadan 2 ay önce Ümraniye’deki odasını toplamış. Bizde Başkan’ın altını oyma kültürü yoktur. Bizim camiamızda 2. başkanın, başkanın arkasında olma terbiyesi vardır” dedi. İşte Adalı’nın tüm sözleri;

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Fanatik Gazetesi’ni ziyaret edip, Genel Yayın Yönetmenimiz Yalçın Uygun’a projelerini anlattı.

‘Taraftarın zekasıyla alay ediyor’

“19 yılda Beşiktaş’ı 3 başkan yönetti. Madem bu zihniyetten hoşlanmıyorsun 6,5 sene o koltukta niye oturdun. 6,5 sene imzası olmayan bir tek ödeme yok. Stadın yapımında kendi şirketinden satın alma müdürü getirdi. İmzayı sen atacaksın, satın alma müdürünü sen getireceksin, sonra “Fikret Orman paralar nerede!” Beşiktaşlılar’ın zekası ile alay ediyor. Ondan sonra da hakkımı helal etmiyorum diyor. Aralarına girmeyeceğim! Fakat ben Beşiktaş’a olan tüm hakkımı helal ediyorum.

‘Pusu kültürü denilen bu...’

Beşiktaş’ta kolay bir dönem olmadı. Becerirsen böyle bir dönemde becereceksinn. Ben durumun böyle olacağını biliyordum. Başkaları gibi ofisimde oturur, dernekleri arardım. İşte pusu kültürü bu. Başka bir beklentin yoksa kötü günde gel el at. En büyük proje camiayı bir araya getirmek. Yönetim taraftardan kopmuş, taraftar camiadan kopmuş, taraftar kendi içinde kopmuş. Eski taraftarın bir arada hareket ettiği günleri özlüyoruz. Sağ taraf başka bağırıyor, sol taraf başka bağırıyor. Biz bunu sona erdirmek için göreve talibiz.”

‘Kim kimin devamı...’

“Son bir yıldır yönetimdeyim diye veya 10 yıl önce 1,5 sene yöneticiliğim var diye onlar devam derse her şey değişir. Yönetim kurulu listeleri açıklandı, bakın kim kimin devamı. Bir o listeye bakın birde bizim listeye. Son yönetimde benimle beraber benim ekibim haricinde 1 yönetici var o da Erdal Karacan. Onu da camiaya girdiğim ilk günden beri tanırım, severim, babadır, amatör gönüllüsüdür. Her zaman amatör şubelerine bakar yönetime yük olmaz gider para bulur.”

‘Türkiye’nin her yerinde Beşiktaş’a gayrimenkul’

“Basketbolda yayın gelirinden gelen bir para yok. Federasyonla görüşüp biz de elimizi taşın altına koyalım yayın gelirlerini artıralım diye görüşeceğiz. Her dalda olduğu gibi basketbol alt yapısına ağırlık verip kendi çocuklarımızla devam etmek istiyoruz. Basketbolda parayı verdin mi başarı gelir. Allen İverson geldi. Paradan bahsedin bana... Basketbolcunun, futbolcunun en iyisini alırım. En büyük proje başarılı bir takımdır. Bu sezon mali disiplini bozmadan gidiyoruz ne olursa olsun bu sezon bozmayacağız. Şu anda ilk etapta 15 milyon Euro’yu cebimizden karşılayacağız. Parayı da eskisi gibi kulübe veremiyorsunuz Ziraat Bankası’na yatırıyorsunuz. Banka kabul edecek, ödeyeceğiniz yeride banka kabul edecek.”

‘Kazandırmanın peşinde olacağız’

“Çatının açıklığı var ve orada ses dağılıyor. Vodafone ile görüşmelere başlandı o aralıkları kapatacağız. Biz de yapsak yine yüzde 70 reklam kullanımı Vodafone’a ait sözleşmemizde var. Maliyetini onlara yıkacağız. Rahmetli Süleyman Seba’dan sonra gayrimenkul listesine bir tek Bolu’da bir tesis eklemişiz. Türkiye’nin her yerinde Beşiktaş’a bir gayrimenkul kazandırmanın peşine düşeceğiz. Gelir getirmesi gereken boşta olan yerlerimizi düzelteceğiz.”

‘Akademiyi ben yapacağım’

“Altyapı için çalışmalarımız devam ediyor. İlk kısmını geçen gün açtık. 3. sahanın altyapısı bitti, çimlerine başlanılanacak. Temel atacaktık ama araya seçim girdi. Belediye seçimlerine dönmesin, seçim öncesi temel atıyorlar denmesin diye atmayın bırakın dedim. Seçilirsem veya seçilmezsem müsaade ederlerse futbol akademisinin binalarını ve sahalarını ben yapacağım. En azından kalıcı bir şeyler yapmış oluruz.”

‘Masraflardan kurtulacağız’

“Akatlar Spor Salonu’nun yıkılıp yeni yapılması konusunda görüşmeler devam ediyor. Orası bize artı bir gelir sağlayacak. Amatör branşlarla ilgili basketbol ve voleybol hariç tek bir sponsorla tüm amatör branşların masraflarından tek bir sponsorla kurtulmuş olacağız. Basketbol ve voleybolun mevcut sponsorları var. Sponsor olmayan tüm branşları tek bir sponsorla çözeceğiz. Başarı paraya bakıyor.”

‘Benimle ilgili olsaydı açıklarlardı’

“O üç yılı bir daha inceletelim. Ama onlar o dönemin tamamının incelettiler, kendileri inceletiler niye açıklamadılar. Hesap soracağım diye bas bas bağırıyorlardı niye sormadılar. Niye o raporları açıklamadılar, o rapor ellerinde duruyor. Benimle ilgili bir şey varsa zaten açıklarlardı. Ben, 10 yıllı inceleteceğim, ben açıklayacağım bir şey varsa da gereğini yaparım. Onlar yaptırdığı halde açıklamadı. Kendi 2. Başkan’dı böyle bir incelemeden haberi olmaması gibi bir şey var mı?”

‘Keşke 14 bin üye katılsa’

“Keşke seçime 14 bin kongre üyesinin 14 bini de katılsa. Geçen adayın biri TV’de yüzde 80’e yüzde 20 dedi. O zaman biz bu işleri hiç yapmayalım kapı kapı dolaşmayalım. Seçim sosyal medyada kazanılmıyor. Ahmet Nur Çebi’ye ben ilk gün seviyeyi düşürmeyelim dedim. Kendi konuşuncaya kadar tek bir kelime etmedim. Ne zamanki biraz da mesnetsiz konuşmaya başlayınca sadece cevap verdim.”

‘Öğrencilere özel tribün’

“Öğrencilere indirimli bilet yeni değil. Bir seçim sözü gibi algılanmasın. Taraftar grupları ile bir toplantı yaptık orada söz verdim. Bu seneye yetişmesi zor ama seneye bir tribünü ayırıp öğrenci arkadaşlarımıza yapacağımızı söyledim. Taraftarlarla seçimlerden sonrası bir araya geleceğim.”

‘UEFA izin vermiyor’

“Taraftardan bana ne deme gibi bir şansımız yok. Yeni açık tribünün koltuklarını sökmek için müracaat yaptık. Şöyle bir sıkıntı var; UEFA maçlarında koltuksuz olmasına müsaade edilmiyor. Taraftardan 300 tane mesaj geldi, “Biz gelir sökeriz kendimiz de geri takarız” diye! Bunun olması, o tribünde yüzde 20’lik bir kapasite artışı sağlıyor.”

‘Biz de araştırma yapıyoruz’

“Taraftar ile sosyal medya arasında fark var. Taraftarın her şeyi sosyal medyaya yansımıyor. Biz de sosyal medyada araştırma yapıyoruz. Stat çevresi, genel kurul üyeleri... Biz de araştırma yapıyoruz. Sosyal medyaya baktığınız zaman hiçbir insan seçime gitmesin öyle yüzde 80, yüzde 70 falan. 6 haftada 7 haftada takmın sonucunu almak zor. Hoca değişti, sistem değişti yeni transferler yaptık ama ana hatlarına bakar mısınız kaç tanesi sahada. Bu değişikliği biz de bekliyorduk 5-6 hafta yürüyecek, belki herkes Abdullah hocanın Başakşehir’deki 8-10 hafta kayıpsız gitmesini bekledi ki o da elinde ki mevcut kadro ile devam etti. Bu biraz da mevcut kadronun beraber oynaması ile alakalı. Ne yaptık gidip İngiltere 3. Ligi’nden adam mı aldık? Aldığımız adamlar dünyanın belli başlı kulüplerinde oynayan liglerinde oynayan hani 2 sene oynamamış adamı da gidip almadık. Hepsi oturacak ben yapılan transferlerin kötü transferler olduğuna inanmıyorum.”

’Yenisini yaparsınız!’

Haber Müdürümüz Zafer Büyükavcı, gazetemizin duvarında asılı olan Beşiktaş’ın 100. Yıl Şampiyonluk sayfasını gösterdi. Serdal Adalı net bir mesaj verdi: “En kısa sürede yenisini hazırlatacağız...”

Adalı, şampiyonluk yarışında iddialı olduklarını söyledi ve ekledi:

Zirvenin en büyük adayıyız

Beşiktaş’ta yarın yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylar arasında yer alan Serdal Adalı, Siyah- Beyazlılar’a lig yarışında sonuna kadar güvendiğini söyledi. Adalı, FANATİK Gazetesi’ni ziyaret edip yaptığı açıklamada, “Ümraniye’ye gidip hoca ve futbolcularda görüştüm. Moralleri gayet iyi Ankaragücü’nü yenip gelip burada Galatasaray’ı da mağlup edip, önlerine bakacaklarını düşünüyorum. Herhangi bir umutsuzluğum yok. Şampiyonluğun da bir yere gittiği yok ve zirvenin en büyük adayıyız. Ben futbolu ve hocaları çok iyi biliyorum. Gündüz Tekin Onay’ın öğrencisiyim. Hocamızla görüştüm ve ‘Seçime takılma’ dedim. Hocamız bana, ‘Hayatımda ilk defa genel kurul yaşıyorum. Büyükşehir’de Başakşehir’de genel kurul görmedim. Çok mutluydum. 1 yıl içinde planladığımız başımıza gelecek kötü şeylerin hepsi 6 hafta içinde başımıza geldi’ dedi” sözlerini sarf etti. İşte Adalı’nın tüm söyleri;

‘Kenetlenmiş bir görüntü var’

“Sonrasında Alanya maçı çok iyi geçti. Bizde ligin 2 haftasından sonra olan maaşlar duruyor. Ligin sonu olsa maddi sorunlar var derim. Futbolcuların hiçbirinin gelip para sorduğu yok. Kadro çok iyi bir kadro, şu anda birbirleriyle de kaynaştılar. Ciddi şekilde kenetlenmiş görüntüleri var. Sahada da herkes görüyor. Ben her şeyin iyi olacağına inanıyorum.”

‘Maddi tablo sebebiyle buradayım’

“Benim yönetime girmemin sebebi zaten maddi tablo. Geçtiğimiz temmuz ayında biz Fikret Orman’a karşı muhalefettik. Ama görüşüyorduk. Yönetime girme fikri de böyle çıktı hatta kendisine, “Yılbaşını bulamazsın” dedim. Eylül oldu tekrar oturduğumuzda “tespitlerin çok doğru” dedi. Seçimlerden sonra görüştüğümüzde ben aday olmam dedim. Başkan bana, “Ben sana aday olup olmayacağını sormuyorum benimle beraber elini taşın altına sokarmısın benimle beraber yürürmüsün diye soruyorum” dedi. Ben de yönetime böyle girdim.”

‘Portekiz’in yarısını aldım’

Transfer yaptığınızda oynayacak. Ben 10 yıl önce gittim, Portekiz Milli Takımı’nın yarısını aldım geldim. Ne oldu. Yıldız transferlerle o takım iyi olacak diye bir şey yok. Bu sene transfer yaparken fayda getirecek hep nokta transferler yaptık. Yaptığımız şeyler planlı programlı. Bu takım oturacak hala sakatlıklarla uğraşıyoruz. Bir Alanya’yı yendik, burnumuzdan geldi. Dorukhan, Ruiz, Oğuzhan, N’Koudou, Gökhan o hafta gitti. Taraftar, Şenol hoca geldikten sonra hemen hemen ikinci sezon sonra ‘Şenol hoca’ diye bağırmaya başladı. Başarı geldikten sonra düzelir. Taraftarda haklı onlar da büyük beklenti içinde, camianın hepsi beklenti içinde. Yerlide de yabancıda da en iyisini getirdik. İlk şampiyonluğunu Beşiktaş’ta yaşar, kimse merak etmesin.”

‘Altından kalkılamayacak gibi değil'

Bu tablo yeni bir tablo değil. 1,5 sene öncesinden gelen bir tablo. Ama altından da kalkılamayacak bir tablo değil. 10 yılı inceletip açıklayacağım. Onlar açıklamadı, ben açıklayıp bir şey varsa gereğini yapacağım. Ahmet Nur Çebi 10 yıl incelensin diyor ama o 3 yılın 1.5 senesi görevdeydim onun da 6 ayı Metris’deydim. Alves falan diyor ama Alves’in alındığı tarihe bakansa nerede olduğumu anlar. Aynı hatayı geçtiğimiz seçimde Fikret bey de söylemişti. Eski seçim notlarına bakmış. Alves alındığında ben cezaevindeydim ne yaptık cezaevinden transfer mi yaptık.”

‘Ben Talisca'yı alırdım'

Bir taraftar forması planımız var. Taraftarın daha rahat satın alabileceği hem de gelirinin direkt kulübe geleceği bir taraftar forması projesi. Kartal Yuvası’nın borsaya açılması için çalışıyoruz. Mevcut sponsorlarla görüşmelerimiz var. Almışız 5 milyon Dolar’a 5 sene önce şimdi 3 milyona anlaştık. Çünkü döviz fırladı. Döviz rayını buldu, sponsorlarla görüşüp gelir bulmayı düşünüyoruz. Ne olursa olsun yeni sponsorlar bulmamız lazım. Yeni sponsorlar bankalarla yaptığımız anlaşmada bize takviye olma şansı var. Büyük camialarda bu sıkıntıları çözmek, çare bulmak zor değil. Futbol iyi, gitti mi düzelir. Şampiyon olduğumuzda sattığımız forma sayısı ile şu an ki sayının arasında yüzde 45 düşüş var. Talisca’nın oynadığı dönemde ekonomik durumu bilmiyorum ama o zaman yönetimde olsaydım o parayı bulur buluşturur Talisca’yı alırdım. Bir yere yollamazdım.”

‘Diaby en iyi transferlerden’

“Son gecenin 2’sine kadar mücadele ettik. Uçağa binip sağlık kontrolüne yetişme saatine kadar mücadele ettik ama olmadı. Aboubakar’ı herkes yazdı ama adam sahada yok. Okaka dediler ki adamın hoca ile sıkıntısı var alt takımla çıkıyor. Forvet lazım, Burak sakat gidip bakın dedim. Geldiği hafta takıma girecek santrfor lazım yoksa 8-10 hafta sonra devreye girecek santrfora niye o paraları vereyim. Gidin adama bir bakın dedim adam kendi takımında idmana bile çıkmıyor. Hadi cesaret et adamı al. Sonra santrforda oynayabilen iki tarafta da kullanacağımız bana göre yaptığımız en iyi transferin başında gelir Diaby’yi aldık.”

‘Planımız, programımız hazır’

Yarın seçilecek başkan adayı seçimden sonra evine kutlamaya değil, kulübe çalışmaya gitmeli, biz öyle yapacağız. Pazar seçim, pazartesi 100 milyon TL ödeme var o da 15 milyon Euro’yu buluyor. Bunun içinde futbolcular var, maaşlar var üç aylık bekleyen ödemeler var. Yönetimin içinden takviye yapacağız. Planımız programımız hazır. Sonrası için yabancı bankalar ile görüşmelerimiz var. Birini yönetime alacaktık evrakları yetişmedi. Ya gidip, ‘Al arkadaşım şu 50 milyon Dolar’ını ve şu temlikleri geri’ diyeceğiz. Bir kere şu 900 milyonluk yapılandırma sadece bize değil, Ali Koç da cebinden para verdi. Galatasaray bu sene idare ediyor şimdi Şampiyonlar Ligi’nden geliyor, onunla götürüyorlar ama seneye ne yapacaklar bilmiyorum.”

‘Q7’nin jübileyle bırakmasını isterim’

“Ricardo Quaresma sezon sonuna kadar başka takımla mukavele yaptı. Futbolu bırakacağım dediği gün ben Beşiktaş’ta bırakmasını isterim. Çok güzel bir jübile ile bırakmasını isterim. Quaresma’nın elinden topu alın ölür. Devre arası gelsin bakalım.

Süleyman Hatısaru / FANATİK ÖZEL

Fotoğraflar: Saycan Sayım