Serdal Adalı: Kimsenin devamı değilim!

Adalı, “Ben kimsenin devamı değilim. Bir kere bu söylemler, mevcut yönetime karşı bir ayıptır. Ben Beşiktaş’a Fikret Orman’la gelmedim. Bizim öncelikle camiayı tek yumruk haline getirmemiz lazım. Yönetim taraftardan, taraftardan camiadan koptu. Birbirimizle uğraşmaktan dışarıyla ilgilenemedik. Dağınıklık var ve bunu toparlamak lazım” dedi.

İşte Adalı’nın diğer sözleri;

‘Orman’a muhaliftim’

“Fikret Orman’a muhaliftim. Her zaman aradım, söyledim. Yanlış olduğunda, yanlış yaptığını söyledim, doğru olduğunda da tebrik ettim. Fikret Orman’la mali sıkıntılar konusunda hemfikirdik. Başkan ‘Dışarıda bekleme, gel bizimle mücadele et’ dedi. O dönemde ben de ‘Takım kötü gitsin, bir şey olsun’ diye bekleyecek değildim. Belki yönetim dışında kalsam bugün daha avantajlı olabilirdim. 6 ay çalıştım diye insanlar beni suçlayacak değil. Beşiktaş’ın ihtiyacı olduğunda gelmişim. 6 ay çalışan mı yoksa 6,5 sene çalışan mı yönetimin devamıdır! Pazar günü seçim var ve pazartesi günü ödemeler var. Önceliğimiz birlik ve beraberliği sağlamak. Parayı buluruz, iç huzuru bulmak hepsinden önemli.”

‘Ocak’ta transfer planlıyoruz’

“Göreve gelmemiz halinde, ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarımız olacak. Bir tane santrfor almak istiyoruz. Orta sahaya da bir takviye yapabiliriz. Bu takımın şampiyonluk şansı var. Şampiyonluk yolundaki rakiplerimizle aramızda 3, 4 puan fark var. Bütçeye zarar vermeden devre arasında transfer yapacağız.”

‘Hatasını görürsem...’

“Hesap sorma işini 10 senedir dinliyoruz. Başkan olduktan sonra, geçmişteki 7 seneyi, içinde bulunduğum dönem de dahil olmak üzere inceleteceğim. Bunu gelen bütün başkanlar yapmıştır. Kimsenin de bundan korkusu yok. Kendi dönemim dahil inceleteceğim. Kimin bir hatasını görürsem, gereğini yaparım. Taraftar yeri geldiğinde simit ayran yiyip, 1 hafta para biriktirip maça geliyor. Diğer tarafta bu para har vurup harman savrulamaz.”

‘Kulübe para bulacağız’

“Öncelikle gelir kalemlerini artırmamız gerekiyor. Sponsorlarla bir araya gelerek toplantı yapacağız ve ödemelerde bir artış talep edeceğiz. Başka kaynaklardan da para bulacağız. Bu işler artık zengin başkanla falan olmuyor. Kulübün verdiği ipotek de çok önemli değil. Siz bankaya ödemenizi yaptığınız sürece ipotek kalkar. İpoteğin 6,5 ya da 13 olmasının bu nedenle bir önemi yok. Bunun yanında Beşiktaş’a yeni varlıklar kazandırmamız gerekiyor. Rahmetli Süleyman Seba’nın Fulya’nın tapusunu alması gibi varlıklar kazandırmalıyız. Ümraniye’nin tapusunu almak için çalışacağız. Ayrıca özkaynağa dönmeden bu giderleri düşüremeyiz.

‘Kazanamasam da yaptıracağım’

“Özkaynağa dönüş en büyük projemiz olacak. Ümraniye’de Beşiktaş Akademisi’nin inşaatına başladık. Akademiyi inşallah bu sene bitireceğiz. Bildiğiniz gibi kulübe daha önce verdiğim bir meblağ vardı. Ben Dolar olarak vermiştim ve sonra bu para TL’ye çevrildi. Şu anda 6.7 milyon TL alacağım var. O dönemde verdiğim rakam 6.7 milyon Dolar’dı. Bu parayı bir gün olsun sormadım. Son olarak başkanla konuştum ve bu alacağım rakamla Ümraniye’yi yaptıracağımı söyledim. Futbol akademisinin inşaatını bu parayla yaptırıyoruz. Eğer seçimi kazanamazsam yine de bu akademiyi yaptıracağım.”

‘Q7, antrenör olarak döner’

“Quaresma, bana, ‘Eşim Türkiye’de kalmak istemiyor, takım bulursam ya da siz bulursanız gitmek istiyorum’ dedi. Ben de kendisine devre arasında olmaz, yerine adam almamız lazım, gideceksen sezon sonunda git dedim. Duydum ki karısı eşyaları bile toplamış. Ama son gün geldi ve kalmak istediğini söyledi. Sezon bittikten sonra da bir gideceğim, bir kalacağım demeye başladı. Yönetim olarak yolları ayırma kararı aldık. En büyük isteğim burada jübile yapmasıydı. Belki yine yaparız. Bundan sonra Beşiktaş’a gelirse de ancak antrenör olarak döner.”