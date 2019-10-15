Serdal Adalı: Eski futbolcularla çalışacağız

Beşiktaş Kulubü’nde 20 Ekim’de yapılacak olağanüstü kongrede başkanlık için aday olan Serdal Adalı, Siyah-Beyazlı camiadaki temaslarını sürdürüyor. Önceki gün İzmir’deki Beşiktaş dernekleriyle buluşan Adalı, bu ziyaretin ardından Twitter hesabından, “Bizi canıgönülden misafir eden ve desteklerini ileten tüm dernek ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Oldukça kalabalık ve coşkulu bir toplantı oldu. Özellikle kadın taraftarlarımızın ilgisi bizi fazlasıyla mutlu etti” ifadelerini kullandı. Tecrübeli yönetici, dün de İstanbul’da temaslarda bulundu. Adalı, Beşiktaşlı Sporcular Derneğiyle biraraya geldi.

Vodafone Park’a gittiler

Etkinliğin ardından üyelerle birlikte Vodafone Park’ın önünde fotoğraf çektiren Serdal Adalı, Twitter hesabından bu ziyaretle ilgili olarak da açıklama yaptı. Adalı, “Beşiktaş’ta yetişen isimlerden katkı alacağız. Beşiktaşlı Sporcular Derneği Başkanı Süleyman Oktay’ın dediği gibi ‘Futbolu, futbolun içinden gelenler yönetmeli’. Eski futbolcularımızla birlikte çalışacağız. Futbolun içinden gelen isimlere daha çok yer vereceğiz” ifadelerini kullandı.