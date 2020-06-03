TJK Başkanı Serdal Adalı, beINSPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Adalı, yaşanan corona virüs sürecinden yaptıklarını ve bundan sonraki yapılacakları anlattı.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

Yarış, atçılık sektörü olarak 80 gün içinde hiç durmadık. 9 hipodromumuzda yaklaşık 6000-6500 atımız var. Bunlar, bakılmak mecburiyetinde. İdmanlarının yapılması şart. Hipodromlarda hayat durmadı.

Yarışlar durmadan aşağı yukarı bir hafta önce çok ciddi önlemler aldık. Her gün dezenfektasyon yaptık. Maske uygulamasına ilk başlayan kurumlardan biriyiz. Girişlerde herkesin ateşi ölçülüyor.

Bu seksen günlük sürede, 9000-9500 kişinin yaşadığı 9 hipodromda başımıza gelen vaka sayısı, yanlış hatırlamıyorsam en son 6'ydı, o da dışarıdan. Onun haricinde bir vakayla karşılaşmadık. Önlemlere de devam ediyoruz. Allah'ın izniyle ayın 10'unda startı vereceğiz, başlayacağız.