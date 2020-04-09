Survivor2020'nin 8 Nisan 2020 Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununda ünlüler tarihi bir galibiyet aldı. Ünlüler takımı, Gönüllüler takımı karşısında 8-2 mağlup durumdayken 10'a 9 galip gelerek büyük bir geri dönüşe imza attı. Sercan Yıldırım ise oyun sonrasında Bursaspor'daki günlerini hatırlattı.

ÜNLÜLERDEN BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ

Survivor 2020'nin son bölümündeki ödül oyununda Ünlüler takımı büyük bir geri dönüşe imza attı. Gönüllüler takımı 8-2 önde götürdüğü oyunda 10'a 9 kaybederken, Gönüllüler takımı yarışmacılarıncan Cemal Can, "Oyun bitmeden havaya girdik ve karşı tarafın -ki, tebrik ediyorum- oyun devam ederken yaptığı algıya yenik düştük." ifadelerini kullandı.

İnönü'de Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe!

Ünlüler takımının başarılı yarışmacılarından Sercan Yıldırım, oyun sonrasında yaptığı açıklamada Bursaspor'da şampiyon olduğu günleri hattırlattı.

Sercan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ben takım oyuncusuyum. Bursaspor'da şampiyonluk yaşadım. İnönü'de Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı maç çevirdik. Bunlara alışkınım. Sonuçta bir Anadolu kulübünün şampiyonluğu çok büyük ve çok güzel bir olay. Geri dönüşlere alışkınım.

Sercan Yıldırım kimdir?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

Survivor ünlüler gönüllülerde 8 hafta geride kaldı. Survivor'da bu hafta, uzun süre hafızalardan silinmeyecek olaylar yaşandı. Peki kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor'da dokunulmazlık oyunları kim kazandı? İletişim ödülünü kim kazandı? İşte Survivor'da bu haftanın kısa bir özeti...

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kim kazandı? Neler yaşandı?

Geçtiğimiz hafta Barış Murat Yağcı'nın gönüllüler takımına geçmesiyle büyük bir ivme yakalayan gönüllüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan taraf olmayı bildi. Gönüllüer takımı Survivor 1. dokunulmazlık oyununda 10'a 4'lük skorla büyük bir avantaj elde etti.

İlk dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler, 2. dokunulmazlık oyununu da kazanarak dokunulmazlığı almak istedi. Ünlüler ise bu oyunu alarak dokunulmazlıkta şansını devam ettirmek niyetindeydi. Takımlar amaçlarına ulaşmak için tüm güçlerini ortaya koydu. Nefes kesen mücadele sonunda Ünlüler takımı 10-6 skorla 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler, 2. dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazandı. Dokunulmazlığı kazanan takımı belirlemek için final oyunu oynandı. 3. dokunulmazlık oyunundan galip çıkan Gönüllüler takımı, dokunulmazlığı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

Ünlüler takımı dokunulmazlık oyunlarının kaybedilmesiyle birlikte, eleme adayını belirlemek için kritik bir konseye çıktı. Pazar akşamı gerçekleştirilen bu konseyde, Survivor 2020 için de bir ilk yaşandı. Ünlüler takımından Parviz ve Ezgi iki eleme adayı olarak belirlendi. Herkesi şaşırtan bu durum karşısında Acun Ilıcalı da büyük bir sürprizle karşılaştığını dile getirdi.

Survivor ada konseyinde son olarak dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımının oylaması yer aldı. Ünlüler takımı yarışmacıları, eleme potasına girmesini istediği ismi yazdılar. Yazılan isimlerden Parviz ile Ezgi'nin adı dörder kere çıkmıştı. İlk defa yaşanılan bu durumda Parviz ve Ezgi haftanın ilk eleme adayları oldu. Ezgi, SMS sıralamasında ilk iki sıraya girdiği için eleme potasında kurtuldu. Aycan'ın eleme adayı olarak Mert'i söylerken Ezgi ise Ersin'i eleme adayı olarak gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Parviz, Ersin ve Mert oldu.

SURVİVOR’DAN KİM ELENDİ?

Survivor’da haftanın eleme adayları belirlendikten sonra gözler SMS sıralamasına gitti. Bu adaylar arasında en az SMS oyu alan yarışmacı Parviz oldu. Böylece, Survivor’dan birleşme partisi öncesi son elenen isim Parviz oldu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜ YİNE BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında nefes kesen bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Yarışmacılar, en değerli ve en hassas ödül dedikleri iletişim için çok zor bir parkurda kendilerini son güçlerine kadar zorladılar. Parkurda karşılaşan yarışmacılarda atışları isabetli olan sayıyı almayı başardı. Günün sonunda iletişim oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler takım, iletişim oyununu 10-7 skorla kazandı.

BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor 2020'de yarışmacılar ve izleyiciler tarafından merakla beklenen birleşme partisi tarihi belli oldu. Gelecek hafta yapılacak birleşme partisi ile birlikte Ünlüler ve gönüllüler, takım halinde yarışırken şimdi bireysel olarak sınav verecek.