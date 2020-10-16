Geçtiğimiz sezon Survivor'da gösterdiği performans ile yeniden futbola dönüş sinyali veren Sercan Yıldırım önemli açıklamarda bulundu. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde futbol akademisi açan Yıldırım, projesini ve planlarını anlattı.

"Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir projeydi"

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Sercan Yıldırım, "Çok heyecanlıyım. Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir projeydi. Bursa Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Altyapı ile ilgili donanımlı bir akademi projesi olacak. Akademimizde yer alacak gençler sadece saha içerisini öğrenmeyecekler. Pedagog destekleri alacaklar, dil eğitiminlerine kadar her türlü eğitimi alacaklar. İnşallah Bursa ve Türk futboluna çok büyük katkılar sağlarız. Bursaspor'a ve A Milli Takımlarımıza fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize. Sahalarımız suni çim olmayacak. Oyuncularımız normal çim sahalarda eğitimlerini alacaklar. Koronavirüs salgını konusunda da biz her türlü önlemlerimizi aldık." ifadeleri kullandı.

"Futbola geri döneceğim"

"Futbola geri dönecek misin?" sorusuna Yıldırım, "Futbola geri döneceğim. Yaz transfer döneminde Bursaspor'a dönme ihtimalim çok yüksekti. Ancak Bursaspor'un transfer tahtası kapalı olduğu için bunu gerçekleştiremedik. Devre arasına kadar bireysel antrenmanlara devam edeceğim. Futbola geri dönmeyi çok istiyorum. Devre arasında her şey olabilir. Bursaspor'un başarısında herkesin nasıl payı varsa, başarısızlıkta da herkesin payı vardır. Takımın biran önce Süper Lig'e çıkması gerekiyor. Problemlerin tamamı maddi kaynaklı problemler. Ben Bursaspor'un bu zor günleri aşarak düzlüğe çıkacağına inanıyorum. Bursaspor için saha içerisinde ve saha dışarısında elimden geleni, maddi manevi yapmaya hazırım." cevabını verdi.

''Burak Kapacak ve Ali Akman çok özel''

Bursaspor'un genç futbolcuları hakkında ise Sercan Yıldırım, "Bursaspor'da şu an genç oyuncular ön planda. Bu oyuncular gelecekte çok büyük işler başaracaklar. Şu anda da iyi oynuyorlar. Takım oyununu biraz daha geliştirilirse çok daha iyi skorlar gelecektir. Burak Kapacak ve Ali Akman ülkemizi A Milli Takım'da ve Avrupa'da temsil edebilecek isimler. İkisi de özel isimler. Önlerinde Enes Ünal gibi bir örnek var. İnşallah Bursa'yı bu isimler gelecekte başarı ile temsil ederler. Allah yollarını açık etsin" şeklinde konuştu.

"En beğendiğim santrfor Falcao"

Süper Lig'de en beğendiği santrforun Radamel Falcao olduğunu belirten Yıldırım, "Süper Lig'de en iyi santrfor sorusuna Burak Yılmaz cevabını vermek isterdim ama Fransa Ligi'ne gitti. Burak'ın oyun stilini çok beğeniyorum. Bu sebeple bu soruya Galatasaray forması giyen Radamel Falcao cevabını vermek istiyorum" diye konuştu.

Kariyerinin kırılma noktası...

Sercan Yıldırım sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kariyerimin kırılma noktası Lokomotiv Moskova ile anlaştıktan sonra masadan kalkıp Bursaspor'a geri dönmem oldu. Rusya Ligi'nden Batı Avrupa takımlarına transfer olmam çok daha kolay olabilirdi. Galatasaray'ı tercih ettim. Şanssızlıklar yaşadım. Benim de hatalarım oldu. Genç yaşlarda bunları yaşadım. Bambaşka bir futbolculuk kariyerim olabilirdi."

''Beni en çok etkileyen teknik direktör Fatih Terim'dir''

"Beni en çok etkileyen teknik direktör Fatih Terim'dir. Beni Galatasaray'a almıştı, A Milli Takım'da oynatmıştı. Gerçekten çok etkileyici bir hoca. Bursaspor'da şampiyonluk yaşadığımız Ertuğrul Sağlam'ın da ismini verebilirim."

"Tüm Türkiye beni Survivor'da tanıdı"

Survivor gidiş sürecini anlatarak sözlerini tamamlayan Yıldırım özetle şu ifadeleri kullandı:

"Survivor'da yarışmak da futbol oynamakta zor işler. Benzer yönleri çok fazla. İkisinde de çok fazla mücadele etmeniz gerekiyor. Karagümrük'ün futbolcuydum. Sakatlıktan çıkmıştım. Psikolojik olarak zor bir dönem geçiriyordum. Survivor'a gitme konusunda radikal bir karar almam gerekiyordu. Öyle de yaptım. Survivor'da çok güzel insanlar tanıdım. İyi ki katılmışım. Acun Ilıcalı gibi bir insanla tanıştığım için çok mutluyum.

Hayatıma yeni bir sayfa açtım. Sağlığım olduğu sürece her şeyi başarabileceğimi düşünüyorum. Survivor bana popülarite verdi. İnsanlara kendimi çok iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. İnsanlar beni ve karakterimi tanımış oldu. Maçtan sonra demeç vermekle, Survivor'da demeç vermek bambaşka işler. Futbolcuyken beni sadece futbol dünyası tanırken; Survivor'da beni tüm Türkiye tanıdı."



