Survivor All-Star'da Sercan Yıldırım şoku yaşadı. Profesyonel futbolcuk kariyerine ara verdikten sonra Survivor'a katılan Sercan Yıldırım bir hafta içerisinde ikinci kez kötü haberle karşı karşıya geldi.

Acun Ilıcalı tarafından Survivor Ünlüler-Gönüllüler kadrosunda da yer alan Sercan Yıldırım, ünlüler takımında yarışmıştı. Galatasaray taraftarının desteğini isteyen Sercan Yıldırım başarılı performansıyla yarışmaya damga vurmuştu.

Milliyet'in haberine göre Survivor All-Star kadrosuna davet edilen Sercan Yıldırım yarışmada yine ünlüler takımında yer aldı. Eski futbolcu Survivor yarışmasında takım arkadaşları tarafından bir hafta içerisinde ikinci kez şoka uğradı.

Survivor All-Star'da ilk dokunulmaz oyununda kazanan taraf gönüllüler olunca, ünlüler takımından iki isim yeni format kapsamında sürgün adasına gönderildi. Ünlüler takımında sürgün adasına gönderilen ilk isim Birsen, ikinci isim Sercan Yıldırım oldu.

Gizem Kerimoğlu'nun elendiği ilk hafta potada yer alan Sercan Yıldırım konseyin ardından konuşmuştu. Daha iyi performans göstereceğini belirten Sercan Yıldırım, "lk haftadan potada olmak ilginç oldu. 2020'de güzel bir Sercan ortaya koymuştum. Elenmezsem ikinci haftadan itibaren farklı bir performans ortaya koyacağımı düşünüyorum" demişti.

31 yaşındaki eski futbolcu bu hafta bir kez daha sürgün adasına gönderildi. Sercan Yıldırım, birinci olan takım arkadaşından kendisini söylemesini istedi. Sercan Yıldırım, üst üste 3 kez sürgün adasına gönderilemeyeceği için bu kararı aldığını dile getirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sercan Yıldırım, "Bunu ben istedim. Bir yarışmacı üç kez üst üste sürgün adasına gidemeyeceği için bu hafta potaya girip haftaya gitmemek daha iyi" şeklinde konuştu. Sercan Yıldırım böylece üst üste ikinci kez sürgün adasına gönderildi.

Survivor'da bu sezon formata eklenen 'sürgün adası' oldukça zorlu geçecek. Acun Ilıcalı geçtiğimiz hafta sürgün adasının detaylarını, "Sürgün kampını başlatıyorum. Bir yarışmacıyı Sürgün kampına yollayacaksınız. İkinci, üçüncü ve dördüncü yarışmacılar da gittikten sonra dört yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı açıklamalarına şu şekilde devam etmişti: "Diğer kalanlar o adada günleri boş bir şekilde geçirdikten sonra geri dönecekler. Hiçbir şekilde oyunlara giremeyecekler. Yarışmacılar hiçbir şekilde diğerleriyle iletişim kuramayacak. Dört yarışmacı beraber kalacak. Ödülden de faydalanmayacaklar, günlük erzaklarını tüketebilecek. Tamamen ayrı bir yerde bir kamp olacak ve iletişim kurmak yok" ifadelerini kullandı."