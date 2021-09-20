Örf ve adetlere göre gerçekleşen törende Yıldırım müstakbel eşinin ellerinden acı kahve içti. Bir hayli heyecanlı olan çift bu özel geceden görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

SURVİVOR'A GİDECEK Mİ?

Survivor 2020’de yarışan ve performansıyla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, yeşil sahalara veda etmişti.

Şirket kurup kendi işlerini yapan Yıldırım, ‘ survivor ’a gidecek misiniz?’ sorusuna ‘kadroda olacağım’ cevabını vermişti.

Eski futbolcu Survivor’da yarıştığı dönemde hırsıyla dikkat çekmişti.