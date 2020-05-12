Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu

Futbolcu istatistikleri ve transfer veri tabanı olarak öne çıkan Alman internet sitesi Transfermarkt, sayfalarında en çok görüntülenen futbolcuları açıkladı. 20 kişilik listede şu sıralar Survivor'da yarışan milli futbolcu Sercan Yıldırım 17. sırada yer aldı.

BURSASPOR İLE LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMIŞTI

Yıldırım, sıralamada Salah ve Hazard gibi dünyaca ünlü isimlerin hemen ardından kendisine yer bulmayı başardı. Bursaspor'la 2010 yılında lig şampiyonluğu yaşayan ve sonraki sezonlarda Galatasaray forması da giyen milli futbolcu son olarak Karagümrük'te oynamıştı.

SURVİVOR'UN ETKİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Sportif açıdan listedeki diğer futbolcularla farklı bir konumda olan 30 yaşındaki futbolcunun, Survivor yarışmasından dolayı hakkında daha çok bilgiye erişilmeye çalışılmasının, bu sonucu doğurduğu değerlendiriliyor.

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden olan Sercan Yıldırım, yarışmaya Nisa'yla yaşadığı aşk iddialarıyla da damga vurmuştu.