Sercan Sararer Münih Türkgücü ile mahkemelik oldu

Almanya 3'üncü liginde mücadele eden Münih Türkgücü, sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen Sercan Sararer ile mahkemelik oldu.

Daha önce de eski milli takım futbolcusu Sararer ile sorunlar yaşayan Türkgücü, sözleşmede yer aldığı iddia edilen opsiyon maddesine istinaden 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir sezon daha uzatmak istedi. Ancak durumu kabul etmeyen Sararer, danışmanları ile takım yönetimine itiraz etti. İtiraz kabul görmeyince konu Münih iş mahkemesine taşındı.









Son kararı mahkeme verecek

Sercan Sararer, sözleşmede yer aldığı belirtilen opsiyon maddesinin futbol federasyonu tarafından geçerliliği olmadığını belirtirken, Türkgücü yönetimi bir sezonluk uzatma şartının kendisiyle defalarca görüşülüp uzlaşmaya varıldığını söylüyor.

Opsiyonlu sözleşme uzatılmasının yerinde olup olmadığına önümüzdeki günlerde mahkeme karar verecek.

(Kaynak: Hürriyet)