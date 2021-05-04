Sercan Sararer Münih Türkgücü ile mahkemelik oldu
Almanya 3. Ligi'nde Münih Türkgücü giyen milli futbolcu Sercan Sararer ile kulübü mahkemelik oldu. Türkgücü, sözleşmede yer aldığı iddia edilen opsiyon maddesine istinaden 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir sezon daha uzatmak istedi. Ancak Sararer'in durumu kabul etmeyip ayrılmak istemesiyle iki taraf arasındaki gerilim yargıya taşındı.
Almanya 3'üncü liginde mücadele eden Münih Türkgücü, sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen Sercan Sararer ile mahkemelik oldu.
Daha önce de eski milli takım futbolcusu Sararer ile sorunlar yaşayan Türkgücü, sözleşmede yer aldığı iddia edilen opsiyon maddesine istinaden 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir sezon daha uzatmak istedi. Ancak durumu kabul etmeyen Sararer, danışmanları ile takım yönetimine itiraz etti. İtiraz kabul görmeyince konu Münih iş mahkemesine taşındı.
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Son kararı mahkeme verecek
Sercan Sararer, sözleşmede yer aldığı belirtilen opsiyon maddesinin futbol federasyonu tarafından geçerliliği olmadığını belirtirken, Türkgücü yönetimi bir sezonluk uzatma şartının kendisiyle defalarca görüşülüp uzlaşmaya varıldığını söylüyor.
Opsiyonlu sözleşme uzatılmasının yerinde olup olmadığına önümüzdeki günlerde mahkeme karar verecek.
(Kaynak: Hürriyet)