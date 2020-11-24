Sercan Demirkaya koçluk kariyerini sonlandırdı

Sercan Demirkaya Koçluk kariyerine son verdiğini resmi Twitter hesabı üzerinden açıkladı! Kariyeri boyunca bir çok kişinin kalbine dokunan Fyrox ayrılık haberini verdikten sonra bir çok kişiden destek mesajları aldı. Yaptığı duyuruda kendi iş hayatında ilerleme kararı verdiğini söyledi.

Kariyeri boyunca Thatoc Espor ve Near Sense Espor gibi takımlarda koçluk görevini başarılı bir şekilde yapmış olan Sercan Demirkaya Twitter hesabı üzerinden koçluk kariyerine son verdiğini açıkladı.

İşte veda sözleri:

"Herkese Selamlar. Koçluğu bırakma kararı aldım. Bugüne kadar beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Kendi iş hayatımdan ilerleme kararı vermiş bulunmaktayım. Zaten yakın sürede askere falan gideceğim. Bugüne kadar kimi kırdıysam, üzdüysem affola."

PlayerBros