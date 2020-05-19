Kedigiller familyasının otsu bitkisi şerbetçi otu, çok sayıda neden için kullanılabilir. Endüstri alanında tercih edildiği gibi son dönemlerde, yararlarının keşfiyle alternatif için de kullanılabiliyor. Türkiye'de daha çok Bilecik şehrinde yetiştirilen bu otsu bitkinin faydaları çok fazladır denilebilir.

Şerbetçi otu nedir?

Erkek ve dişi olarak iki gurupta yer alan şerbetçi otu, insan vücuduna sağladığı yararlarla bilinir. Bu otsu bitki, çok sayıda faydasıyla, önemli bir etkiye sahiptir. Otun çiçekleri Ağustos aylarında toplanabilir.

Şerbetçi otu, kuruduktan sonra pek çok alan için kullanılabilir. Mum yapımında, uçucu yağların hazırlanmasında Şerbetçi Otu tercih edilebilir. Kadınların küçük göğüs problemlerine fayda sağlayabilir. Bağırsakların rahatlaması, ödemlerin son bulması için tercih edilebilir. Onlarca faydaya sahip olan Şerbetçi Otu, doktor bilgisi alınarak kullanılabilir.

Şerbetçi otunun faydaları nelerdir?

Endüstri alanında birçok maddenin yapımında tercih edilen Şerbetçi Otu, insan sağlığı için çok önemli faydalara sahiptir.

- Sinirlerin yatışmasını sağlar. Kişide rahatlatma yaratarak, hayatın akışında önemli rol oynayabilir.

- Uykusuzluğun giderilmesinde önemli etkileri bulunur. Bitki uzmanları tarafından bu konuda genellikle hastalara önerilir.

- Heyecan ve gerginlik gibi rahatsızlıklara karşı kullanılarak, bu sorunların ortadan kaldırılmasında yarar sağlayabilir.

- İştah arttırıcı olmasının yanında, doğal ve zarar vermeyen sakinleştirici görevindedir.

- Adet dönemlerinde düzensizliklere yarar sağlar. Hazımsızlık gidericidir. Sindirimin rahatlamasına yardım eder.

- Kolesterolü düşürücü etkisi bulunur.

- Romatizma yaratıcı rahatsızlıkların giderilmesinde çeşitli ilaçlarla birlikte tercih edilebilir. Bağımsız olarak kullanılıp fayda sağlanabilir.

- Kanı temizleyici etkisinin yanı, vücudu güçlendirici yapısı vardır.

- Mide öz suyunu artırır. Buda midenin yiyecekleri daha kolay sindirmesine yardım eder.

- Yumurtalık kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri gibi kanser türlerinin birçoğunda kullanılarak faydası görülebilir.

Şerbetçi otu ne işe yarar?

Toz halde yemeklere konarak tüketilebildiği gibi çay haline getirilip tüketilebilir. Şerbetçi Otu yararlarıyla dikkat çeken otsu bitkiler gurubunda bulunur. Bu yararlarını şu şekilde sıralamak mümkündür.

- Özellikle uykusuzluk sorunu yaşayanların kullanımlarında, bu sorundan kurtulmaları mümkün olabilir.

- Sinirli hallerde kullanıldığında yatıştırıcı görevi görür. Bitki uzmanları, iş yerinden dönen insanların bu bitkiyi tüketmeleri halinde sorunlar yaşamayacaklarına dair bilgi verirler.

- Bağırsaklarda yaşanabilecek problemlerde devamlı bir bitki olabilir.

Şerbetçi otu işe yarar sorusunun net cevabını sadece insan sağlığına gösterdiği faydalarla aktarmak yanlış olabilir. Çünkü Şerbetçi Otu ayrıca endüstri alanında birçok ürünün yapımında aktif şekilde kullanılır. Uçucu yağlarda, mum yapılışında bu bitki kullanılır.

Şerbetçi otu nasıl kullanılabilir?

Bitkilerin birçoğunda olduğu gibi Şerbetçi otu da toprak üstünde kalan bölümünde kalan çiçeklerinden faydalanılır. Şerbetçi Otu kullanımında bu çiçekler ilk olarak yaş durumdayken toplanır. Daha sonra çiçekler birkaç gün kurutulmaya bırakılır. Şerbetçi otu tüketimi iki biçimde olabilir.

İlk olarak bu bitkinin toz haline getirilip, yemeklerde kullanılıyor olmasıdır. Baharat biçiminde kullanılan Şerbetçi Otu, ayrıca başka şekilde de kullanılabilir. Çiçekler kurutulduktan sonra çay su içine koyularak kaynatılabilir. Çay haline getirildikten sonra, direkt içilebildiği gibi deri üzerine koyulup yarar sağlanabilir. Yani çay haline getirilip, iltihaplanma için içildiği gibi yaraların üzerine sürülebilir. Aynı zamanda baharat şeklinde salatalarda veya yemeklerde tercih edilebilir.

Şerbetçi otu göğüs büyütür mü?

Hormonlara etki gösteren Şerbetçi Otu, bitki uzmanlarına göre göğüs büyütmede kullanılabilir. Ancak bunun üzerine herhangi bir klinik çalışmanın olmadığını belirtmek gerekir. Uzmanlardan bilgi alındıktan sonra bu yönde kullanım sağlanabilir ve bitki kullanılabilir.

Şerbetçi otu zayıflamaya yardımcı mıdır?

Şerbetçi otuyla ilgili en sık sorulan sorulardan birisi zayıflamaya olan etkisidir. Birçok kişi Şerbetçi otu bitkisinin zayıflamaya yardımcı bitki olduğunu sanabilirler. Ancak bununla ilgili herhangi bir bilgi aktarımı sağlanmamıştır. Bu bitki daha çok iç hastalıklarda ve kısmı deri rahatsızlıklarında aktif olarak kullanılır. Şerbetçi otu hangi amaçla tüketilirse tüketilsin mutlaka uzmanlarından bilgi alınmalıdır. Dozajı ve tüketim miktarının yanında, hangi amaçla tüketilecekse uzmana sorulmalıdır.