Serbest güreşçiler, Ankara’da kampa girecek

Serbest Güreş Milli Takımı, 2019’un ilk kampını Ankara’da yapacak. Türkiye Güreş Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Serbest Milli Takım, yeni sezonun ilk hazırlık kampını 20 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Elmadağ’da gerçekleştirecek.

16 Ocak 2019, Çarşamba 18:09
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Serbest güreşçiler, Ankara’da kampa girecek

Serbest Güreş Milli Takımı, 2019’un ilk kampını Ankara’da yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Serbest Milli Takım, yeni sezonun ilk hazırlık kampını 20 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Elmadağ’da gerçekleştirecek.

Teknik direktör İshak İlbayhanov yönetiminde yapılacak kampa 10 sıklette toplam 47 sporcu katılacak.

AA

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