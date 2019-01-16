Serbest güreşçiler, Ankara’da kampa girecek
Serbest Güreş Milli Takımı, 2019’un ilk kampını Ankara’da yapacak. Türkiye Güreş Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Serbest Milli Takım, yeni sezonun ilk hazırlık kampını 20 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Elmadağ’da gerçekleştirecek.
Serbest Güreş Milli Takımı, 2019’un ilk kampını Ankara’da yapacak.
Türkiye Güreş Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Serbest Milli Takım, yeni sezonun ilk hazırlık kampını 20 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Elmadağ’da gerçekleştirecek.
Teknik direktör İshak İlbayhanov yönetiminde yapılacak kampa 10 sıklette toplam 47 sporcu katılacak.
AA