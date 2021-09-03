Serbest Güreş Süper Lig’de şampiyon ASKİ Spor

Ankara’daki Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyonda bugün yarı final ve finaller yapıldı. Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, yarı finalde ASKİ Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 8-2, İlbank, TEDAŞ’ı 9-1 mağlup etti.

ASKİ Spor ile İlbank arasında çekişmeli geçen final müsabakası 5-5 sona ererken, teknik üstünlükle ASKİ Spor şampiyon oldu.

Üçüncülük müsabakasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TEDAŞ mücadele etti. Karşılaşma 5-5 sona ererken, teknik üstünlükle kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi üçüncülüğü elde etti.

Grekoromen Güreş Süper Lig Müsabakaları, 4-6 Eylül’de yine Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenecek. (AA)