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Serbest Güreş Milli Takım'ın kadrosu açıklandı

Serbest Güreş Milli Takım'ın kadrosu açıklandı

02 Eylül 2019, Pazartesi 11:27
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Serbest Güreş Milli Takım'ın kadrosu açıklandı

ANKARA,(DHA) - Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Serbest Güreş Milli Takım'ın kadrosu açıklandı.
Şampiyonada serbest stilde mücadele edecek milli güreşçiler şunlar: 
57 Kg: Süleyman Atlı
61 Kg: Recep Topal
65 Kg: Selahattin Kılıçsallayan
70 Kg: Mustafa Kaya
74 Kg: Soner Demirtaş
79 Kg: Muhammed Nuri Kotanoğlu
86 Kg: Fatih Erdin
92 Kg: Süleyman Karadeniz
97 Kg: İbrahim Çiftçi
125 Kg: Taha Akgül

(FOTOĞRAFLI) 

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