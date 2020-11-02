Serbest Güreş Milli Takımı, Uluslararası Zilkovski-Pitlinski Güreş Turnuvası için sabah saatlerinde Polonya'ya hareket gitti. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle tüm branşlarda olduğu gibi güreş branşında da yurt dışı kampları iptal edilmişti. 230 gün sonra ise Serbest Güreş Milli Takımı 4 Kasım tarihlerinde başlayacak uluslararası turnuvaya katılmak için bugün Ankara'dan sabah saatlerinde Polonya'ya hareket etti.
Aynı turnuvada mücadele edecek olan kadın güreşçiler 4 Kasım, Grekoromen Milli Takımı ise 6 Kasım tarihinde Polonya'ya gidecek.
Turnuvada ülkemizi temsil edecek sporcular şöyle;
57 KG Ali Karaboğa
61 KG Ahmet Duman, Süleyman Atlı, Recep Topal
65 KG Selahattin Kılıçsallayan, Selim Kozan
70 KG Servet Coşkun, Mustafa Kaya, Haydar Yavuz
74 KG Fazlı Eryılmaz, Enes Uslu
79 KG Ramazan Sarı, Muhammed Nuri Kotanoğlu, Batuhan Demircin
86 KG Fatih Erdin, Osman Göçen, Selim Yaşar
92 KG Erhan Yaylacı Arif Özen
97 KG: Süleyman Karadeniz
Aynı turnuvada mücadele edecek olan kadın güreşçiler 4 Kasım, Grekoromen Milli Takımı ise 6 Kasım tarihinde Polonya'ya hareket edecekler. Ülkemizi kadınlarda temsil edecek olan sporcular şunlar:
50 KG Evin Demirhan
53 KG Zeynep Yetgil
55 KG Bedia Gün
57 KG Mehlika Öztürk
62 KG Cansu Aksoy, Gamzenur Adakan
65 KG Aslı Demir
68 KG Kadriye Aksoy
72 KG Buse Tosun
76 KG Yasemin Adar
Turnuvada Grekoromen stilde mücadele edecek olan güreşçiler ise şöyle:
55 Kg: Elçin Ali
60 Kg: Ahmet Uyar
63 Kg: Rahman Bilici, Abdurrahim Altan, Mehmet Çeker, Fatih Üçüncü
67 Kg: Enes Başar, Hacı Karakuş, Yavuz Albaş, Abdullah Toprak
72 Kg: Cengiz Arslan, Ahmet Yılmaz
87 Kg: Ali Cengiz, Doğan Göktaş
97 Kg: Doğan Yılmaz, Süleyman Demirci, Abdulkadir Çebi
130 Kg: Osman Yıldırım, Muhammet Hamza Bakır