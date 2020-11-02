Serbest Güreş Milli Takımı, Uluslararası Zilkovski-Pitlinski Güreş Turnuvası için sabah saatlerinde Polonya'ya hareket gitti. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle tüm branşlarda olduğu gibi güreş branşında da yurt dışı kampları iptal edilmişti. 230 gün sonra ise Serbest Güreş Milli Takımı 4 Kasım tarihlerinde başlayacak uluslararası turnuvaya katılmak için bugün Ankara'dan sabah saatlerinde Polonya'ya hareket etti.

Aynı turnuvada mücadele edecek olan kadın güreşçiler 4 Kasım, Grekoromen Milli Takımı ise 6 Kasım tarihinde Polonya'ya gidecek.

Turnuvada ülkemizi temsil edecek sporcular şöyle;

57 KG Ali Karaboğa

61 KG Ahmet Duman, Süleyman Atlı, Recep Topal

65 KG Selahattin Kılıçsallayan, Selim Kozan

70 KG Servet Coşkun, Mustafa Kaya, Haydar Yavuz

74 KG Fazlı Eryılmaz, Enes Uslu

79 KG Ramazan Sarı, Muhammed Nuri Kotanoğlu, Batuhan Demircin

86 KG Fatih Erdin, Osman Göçen, Selim Yaşar

92 KG Erhan Yaylacı Arif Özen

97 KG: Süleyman Karadeniz

Aynı turnuvada mücadele edecek olan kadın güreşçiler 4 Kasım, Grekoromen Milli Takımı ise 6 Kasım tarihinde Polonya'ya hareket edecekler. Ülkemizi kadınlarda temsil edecek olan sporcular şunlar:

50 KG Evin Demirhan

53 KG Zeynep Yetgil

55 KG Bedia Gün

57 KG Mehlika Öztürk

62 KG Cansu Aksoy, Gamzenur Adakan

65 KG Aslı Demir

68 KG Kadriye Aksoy

72 KG Buse Tosun

76 KG Yasemin Adar

Turnuvada Grekoromen stilde mücadele edecek olan güreşçiler ise şöyle:

55 Kg: Elçin Ali

60 Kg: Ahmet Uyar

63 Kg: Rahman Bilici, Abdurrahim Altan, Mehmet Çeker, Fatih Üçüncü

67 Kg: Enes Başar, Hacı Karakuş, Yavuz Albaş, Abdullah Toprak

72 Kg: Cengiz Arslan, Ahmet Yılmaz

87 Kg: Ali Cengiz, Doğan Göktaş

97 Kg: Doğan Yılmaz, Süleyman Demirci, Abdulkadir Çebi

130 Kg: Osman Yıldırım, Muhammet Hamza Bakır