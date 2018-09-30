Serbest dalışta en iyiler Kaş’ta yarışacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Kaş’ta gerçekleştirilecek CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’na ilişkin "Dünyanın en iyi sporcuları burada. Geçen yılki katılımın neredeyse iki katı sayıya ulaştık. Ülke olarak CMAS organizasyonlarının en yüksek katılımlı şampiyonasını organize ediyoruz." dedi.

TSSF Başkanı Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Ekim’de başlayacak şampiyonanın, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonunun (CMAS) Türkiye’ye hediye ettiği güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Kaş’ta 17 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Açık Yarışları’nın, Dünya Şampiyonası öncesi ciddi bir hazırlık niteliğinde olduğunu ifade eden Özen, bu organizasyonu da çok önemsediklerini aktardı.

İlgiden memnun olduklarını belirten Özen, "11 sporcumuzla mücadele ediyoruz. Yabancı ülke ve sporcu sayısı oldukça iyi. Toplam 38 sporcu katılıyor. Bu etkinlik için çok güzel bir sayı. Bu etkinliğin hemen ardından salı günü CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’nı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "Dünyanın en iyi sporcuları burada"

Özen, Dünya Şampiyonası’nda ülke adına 4 milli sporcunun mücadele edeceğini bildirdi.

CMAS Dünya Serbest Dalış Şampiyonası’na 100’ün üzerinde sporcunun başvurduğunu, 4 dünya rekortmeninin de yarışlarda bulunacağını vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

"Dünyanın en iyi sporcuları burada. Geçen yılki katılımın neredeyse iki katı sayıya ulaştık. Ülke olarak CMAS organizasyonlarının en yüksek katılımlı şampiyonasını organize ediyoruz. Şampiyonaya 28 ülkenin akreditasyonu var. Şu an için rezervasyon iptali söz konusu değil. Bütün ülkelerin katılacağını ümit ediyoruz. Kaş’a ciddi bir ilgi var. Zaten Kaş tüplü dalışta dünyanın tanıdığı bir lokasyondu. Serbest dalışta da hızla dünyanın en önemli antrenman merkezlerinden biri haline geliyoruz."

Şampiyonada, yarışlar 2-6 Ekim tarihlerinde yapılacak.

AA