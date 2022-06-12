Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen CMAS Indoor Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın ilk günü sona erdi. Organizasyonun ilk gününde milli sporcular, 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya elde etti.

Gündüz seansında DNF (dynamic without fins) kategorisinde altın madalya elde eden Ege Yankı Güneş, genç erkeklerde de endurance kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Gündüz seansında genç kadınlar DNF branşında Sude Fidan altın, Alya Akar gümüş, Toprak Toprak da bronz madalya elde etti. Akşam seansında ise büyük erkeklerde Derin Toparlak endurance kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Bu madalyalarla birlikte ay-yıldızlılar ilk günü 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya ile kapattı.

İSTANBUL, (DHA)



