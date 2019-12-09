Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş, sıkletlerinde zirvede

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Şampiyonası’nın ardından en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyon olan Premier Lig’de "Grand Winner" sporcular belirlendi. Bu yıl yedi etap üzerinden yapılan Premier Lig’de çıktıkları müsabakalarda başarılı sonuçlar elde eden milli karatecilerden Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kiloda üst üste üçüncü kez, Uğur Aktaş ise kumite 84 kiloda üst üste ikinci kez bu unvanı kazandı.

Türkiye, en başarılı ülkeler arasında

Dünya Karate Federasyonunun (WKF) düzenlediği Premier Lig’de sezon Paris’te başladı. Dubai, Rabat ve Şangay’ın ardından 2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak Tokyo’da gerçekleştirilen organizasyon, Moskova ve Madrid etaplarıyla son buldu. Etap sonuçları baz alınarak yapılan puanlama sonunda ikisi kata, 10’u kumite olmak üzere toplam 12 ferdi sıklette 2019 sezonunun en iyileri, İspanya’nın başkenti Madrid’de duyuruldu.

2018’de dört "Grand Winner" çıkararak bu alanda en başarılı ülke olan Türkiye, 2019’da da yerini korudu. Toplam 12 dalda dağıtılan ödüller dokuz ülke arasında paylaşılırken, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan ve Japonya’nın da ikişer sporcusu bu unvana layık görüldü.

Serap üst üste üçüncü kez "Grand Winner"

Kumite 50 kiloda 3 Dünya Şampiyonası, 11 de Avrupa Şampiyonası madalyası bulunan Serap Özçelik Arapoğlu, üst üste üçüncü sezon sıkletinde dünyanın en iyisi olmayı başardı.

Avrupa üçüncülüğü ile Avrupa Oyunları ikinciliği elde ettiği 2019’da, Premier Lig’in Paris, Dubai, Rabat ve Şangay etaplarında şampiyon olan milli sporcu, sezonun son etabı olan Madrid’de ise gümüş madalya kazandı. 5 bin 70 puan toplayan Serap, 2 bin 730 puanı bulunan İranlı Sara Bahmanyar’ın önünde ilk sırayı aldı.

Şu anda dünya sıralamasında ilk basamakta yer alan Serap, olimpik sıkleti olan kumite 55 kiloda da en yakın rakibinin yaklaşık bin 200 puan önünde.

Uğur, ikinci kez kazandı

Son dört yılda 3 Avrupa şampiyonluğu ve 1 Avrupa üçüncülüğü elde eden, 2018 Dünya Şampiyonası’nı bronz madalya ile kapatan Uğur Aktaş, üst üste ikinci kez sıkletinde "Grand Winner" oldu.

İranlı Zabiollah Poorshab’ın 120 puan önünde, 4 bin 170 puanla ilk sırayı alan milli sporcu, Premier Lig’in Dubai, Şangay ve Madrid etaplarında altın madalya kazanırken, Rabat’ta da üçüncülük sevinci yaşadı.

Uğur, dünya sıralamasında ikinci basamakta yer alırken, olimpik sıkleti olan 75 kiloda 8 bin 407 puanla ilk sırada bulunuyor.

Yılın en iyileri

Karate 1 Premier Lig’de 2019 yılının en iyileri şöyle:

Kadınlar:

Ferdi kata: Sandra Sanchez (İspanya)

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu (Türkiye)

Kumite 55 kilo: Anzhelika Terliuga (Ukrayna)

Kumite 61 kilo: Xiaoyan Yin (Çin)

Kumite 68 kilo: Irina Zaretska (Azerbaycan)

Kumite 68 kilo: Ayumi Uekusa (Japonya)

Erkekler:

Ferdi kata: Ryo Kiyuna (Japonya)

Kumite 60 kilo: Darkhan Assadilov (Kazakistan)

Kumite 67 kilo: Steven da Costa (Fransa)

Kumite 75 kilo: Rafael Aghayev (Azerbaycan)

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş (Türkiye)

Kumite 84 kilo: Sajad Ganjzadeh (İran)

AA