Serap Özçelik Arapoğlu olimpiyat vizesini aldı

2020 Tokyo Olimpiyatları için son dört kota turnuvasından ilki olan Karate 1 Premier Lig’in Dubai etabında milli sporcular iki altın, dört bronz madalya kazandı.

Dünya ve olimpiyat sıralamasının bir numarası Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kilo finalinde İspanyol Nadia Gomez Morales’i 5-2 yenerek bu sezon üst üste üçüncü altın madalyasını kazandı. Milli karateci, 2020 Tokyo Olimpiyatı’na kota almayı büyük ölçüde garantiledi.

Kumite 68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol, finalde Mısırlı Shymaa Abouel Yazed karşısında 2-1 öndeyken rakibinin 4 uyarıdan diskalifiye olmasıyla şampiyonluğa ulaştı. Dünya sıralamasında ikinciliğe yükselen milli sporcu, kalan üç kota turnuvasında yerini koruması halinde olimpiyat vizesi alacak.