19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Ustaömer, ay-yıldızlıların bugünkü antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle alt yaş gruplarının maçlarının geçtiğimiz hafta UEFA’nın aldığı karar doğrultusunda oynanmayacağını hatırlatan Şenol Ustaömer, “Planlamamızda bu kamp önceden vardı ve biz de iptal etmedik. Bu oyuncuların hepsi önümüzdeki günlerde Ümit Milli Takım oyuncusu olacak. Zaten birçoğu Ümit Milli Takım'a gidiyor. Tolunay Hoca kampta oyuncuların çoğunu seyretti. Bizim için çok faydalı bir kamp oldu. Avrupa Şampiyonası olsaydı bu grup iyi bir derece yapacaktı. Zaten birçoğunu tanıyorsunuz. 1’inci Lig ve Süper Lig'de kadroya giren, oynayan, kaliteli genç oyuncularımız var. Gelecek sene Ümit Milli Takım'da bizleri, Türkiye'yi çok iyi şekilde temsil edecekler. Zaten çoğu takımlarında başarıyla oynuyorlar. Salgın dönemi gençler için çıkış fırsatı oldu, takım kadrolarının genişletilmesiyle daha çok şans buldular” diye konuştu.

“BU OYUNCULARI A MİLLİ TAKIM'A KADAR HAZIRLAMAK BİZİM GÖREVİMİZ”

Şenol Ustaömer, "15 yaşından, A Milli Takım'a kadar bu oyuncularla birlikteyiz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu oyuncuları A Milli Takım'a kadar hazırlamak bizim görevimiz. Türk futboluna yeni gençler kazandıracağımız konusunda buradan mesaj vermek gerekiyor. Çok iyi oyuncularımız olacak. 2-3 sene içerisinde A Milli Takım'a gelecek oyuncuları inşallah siz de çok kısa süre içerisinde göreceksiniz.”

“BU SENE KULÜPLER DAHA İYİ BİR ŞEY YAPTI, OYNATMADIĞI OYUNCULARI 1’İNCİ VE 2’NCİ LİG'E KİRALADI”

Ustaömer, U19 Ligi'yle ilgili kararın da önümüzdeki günlerde verileceğini belirterek, “Oynanma ihtimali var ama buradaki oyuncuların çoğu profesyonel takımda antrenmana çıkan oyuncular. Salgın döneminde federasyonumuzun kararıyla kadroların geniş tutulmasıyla genç oyunculara daha çok şans geldi. Bu sene kulüpler daha iyi bir şey yaptı, oynatmadığı oyuncuları 1’inci ve 2’nci Lig'e kiraladı. Salgın nedeniyle alt yaş kategorilerinin oynanmaması bu neslin şanssızlığı oldu ama yapacak bir şey yok. Biz de keşke hazırlık maçı yapabilseydik, ona da fırsatımız olmuyor. Önümüzdeki günlerde Ümit Milli Takım çatısı altında bir araya gelip hazırlık maçlarıyla birlikte yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRDIĞIMIZ OYUNCULARI AVRUPA KULÜPLERİNİN ÇOK YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ BİLİYORUZ”

Genç milli takımların Avrupa kulüpleri tarafından yakından izlendiğini de aktaran Ustaömer, “Avrupa'da Türk oyuncuların sayısı 30'a yaklaştı, eminim bu sayı daha da artacak. Gidecek olanlar da var. Şu anda eskisi gibi değil, Avrupa ile çok entegre olundu. Milli takıma çağırdığımız oyuncuları Avrupa kulüplerinin çok yakından takip ettiğini biliyoruz. Kulüplerinde de izleniyorlar. Ali Akman, ondan önce Ozan Kabak örneğinde olduğu gibi. Cengiz 19 yaşında Avrupa'ya gitti. Süper Lig'de çok az şans bulan oyuncularımız var. Bunlar daha ziyade 1’inci ve 2’nci Lig'deki takımlarda oynuyorlar ve oradan transfer yapıyorlar. Genç oyuncuların Süper Lig'de oynamak için biraz daha mücadele etmeleri gerekiyor. Yabancı ne kadar olursa olsun. Avrupa'da da yabancı serbest orada da gençler oynuyor. Bizim gençlerin Avrupa'da oynadığı liglerde yabancı sayısı tamamen serbest, orada da bir sıkıntı yok. Sorun, o yabancılarla mücadele edip onların önüne geçmesi. Onlara bu düşünceyi vermeye çalışıyoruz. Genç Milli Takım'a gelmeyen oyuncuların Avrupa'ya transferi zor oluyor. Gençlerimizin daha çok çalışıp Süper Lig'de de forma şansı bulmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)