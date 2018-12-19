Şenol Kürkçüoğlu: Rakibimiz gücüyle bizi mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Sivas Belediyespor’u 5-0 mağlup etti ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Sivas Belediyespor Teknik Sorumlusu Şenol Kürkçüoğlu kendileri açısından maçın pek değerlendirilecek yönü olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Oynadığımız takımın gücü belli. Dört büyük takımdan biri. Şampiyonluk kazanmış bir takıma karşı oynadık. İlk maçta rakibin rotasyonu dolayısıyla elimizden geldiği kadar başa baş mücadele ettik ve 2-2’lik sonuç aldık. Golü erken yememiz direncimizi düşürdü. Sonra topa sahip olarak pas yapmaya çalıştık ama rakip kaleye etkili atak geliştiremedik. Rakibimiz, gücüyle bizi mağlup etti. Kendilerini tebrik ediyorum. Kendi ligimizdeki durumu değerlendirip hazırlıklarımıza devam edeceğiz."