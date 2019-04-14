‘Şenol hocaya kırgın değiliz’

Beşiktaş’ın yönetim kurulu üyesi Hüseyin Yücel, “Şenol hocayı çok güzel bir şekilde uğurlayacağız. Bizde göstermiş olduğu başarıyı inşallah milli takımda da gösterir” dedi.

14 Nisan 2019, Pazar 10:04
- A +
‘Şenol hocaya kırgın değiliz’

Milli Takım'da Şenol Güneş’e destek olacaklarını da belirten Yücel, “İlk iki maçında kazandık. İnşallah bunun devamı gelir. Gerek bizim başkanımız gerek yönetim kurulu üyelerimiz olsun söylüyor, ‘Beşiktaşlıyız, Beşiktaş bizim ama A Milli Takım Türkiye’nin, hepimizin. Bu anlamda bizim kırgınlığımız söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Adriano yine kadroda yok

Başakşehir karşısında sakatlığı süren Adriano, kadroda yer alamadı. Brezilyalı oyuncu, baldırındaki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmıştı. Tedavisi nedeniyle Portekiz’de bulunan Quaresma da kadroda yoktu. Teknik patron Şenol Güneş’in kadroda yer vermediği bir diğer oyuncu ise Mustafa Pektemek oldu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.