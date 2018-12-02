Süper Lig’in 14. haftasında bu akşam Galatasaray’ı konuk edecek Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde derbi maçlarda etkili performansıyla dikkati çekiyor. Siyah-Beyazlı takım, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Şenol Güneş yönetimindeki 14. derbi maçını bugün yapacak. Beşiktaş, Güneş yönetimindeki 13 derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe’ye toplamda 6 kez üstünlük kurdu. 4 derbiden beraberlikle ayrılan Kartal, 3 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Cim Bom’a karşı büyük üstünlük

Beşiktaş, Güneş yönetimindeki derbilerde en çok galibiyeti Galatasaray’a karşı elde etti. Kara Kartal, bu dönemde Galatasaray ile yaptığı 6 maçın 4’ünde galibiyet sevinci yaşadı. Bir maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, Galatasaray derbisindeki tek yenilgisini ise geçen sezon aldı. Ek olarak Beşiktaş, geride kalan 3 sezonda evindeki 3 Galatasaray maçında 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

4 oyuncuyla özel toplantı

Kara Kartal’ın tecrübeli hocası, bu akşamki taktiğini belirledi. Deneyimli çalıştırıcının, Vodafone Park’ta erken bir gol bulup sonrasında maç boyunca orta sahaya hakim olup 3 puana uzanmayı hedeflediği öğrenildi. Bu doğrultuda hücum hattında görevlendireceği; Adem Ljajic, Mustafa Pektemek, Ricardo Quaresma ve Vagner Love’la görüşen Güneş’in, son uyarılarını yaptığı kaydedildi.

Q7, Aslan’ı bekliyor

Siyah-Beyazlılar’ın Portekizli süperstarı Ricardo Quaresma, Galatasaray mücadelesi öncesinde Beşiktaş’ın en önemli hücum silahı olarak yer alıyor... Dev maça özel olarak hazırlanan tecrübeli futbolcu, Vodafone Park’taki maçta takımına zaferi getirecek isim olmaya çalışacak. Sağ açık hattındaki görevini maç boyunca rakip ceza alanı içerisine göndereceği paslarla gerçekleştirmeyi planlayan Q7, ek olarak sık sık Galatasaray kalesi önünde gol arayacak. Q7, bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkıp 3 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.