A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Rusya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları:

"Yarın artık kazanmamız gerekiyor. Kazanma duygumuzun en üst seviyede olacağı bir maç olarak. Kazanmak istiyoruz. Bizim için çok önemli. Hem teknik direktör hem de oyuncu olarak işimi hep aşk ile yaptım. Macaristan'a karşı kaybederek olumsuz anlamda dengeleri değiştirdik ama yarış devam ediyor. Yarınki karşılaşmayı kazanmak için oynayacağız."

"Vida'nın testi bizim maçla ilgili değildi. Maç sonunda öğrendik. Vida'ya yapılan testin sonucu bizim maçtan önce çıkabilirdi. Vida tam bana sarılmaya gelirken sola doğru kaçtım. Omuz omuza selamlaşma oldu. Vida sarılmayı seviyor, herkese sarılıyor."





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