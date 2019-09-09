2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu’nda Andorra’yı zor da olsa 89. dakikada Ozan Tufan’ın attığı golle mağlup eden A Milli Takımımız’da teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını tebrik ederken, Moldova mücadelesi öncesi uyarılarda da bulundu.

Yarınki karşılaşmanın da Andorra mücadelesi gibi geçeceğine dikkat çeken Güneş’in futbolcularına, “Baştan sona baskılı bir oyun oynadık. Ancak bu kadar pozisyon bulmamıza rağmen sadece 1 golle maçı bitirmemiz, bizim adımıza üzücü. Hepinizi ortaya koyduğunuz performanstan ötürü kutluyorum. Ancak ikinci hamlelerde hep sıkıntı yaşıyoruz. Bu maçı daha erken koparmamız gerekiyordu. Özellikle işin bitiricilik yönünden daha hızlı olmamız gerekiyor. Tarihi bir farkı kaçırdık” dediği öğrenildi.

‘Daha iyi bir takım’

Konuşmasının devamında tecrübeli hocanın, “Özellikle İzlanda ve Fransa’nın kazandığı günde kaybedilecek puanlar, bizim için oldukça kötü olabilirdi. Şimdi sırada Moldova karşılaşması var. Kesinlikle panik yapmadan, ayaklarımız yere sağlam basarak oynamamız gerekiyor. Moldova, Andorra’ya göre kısmen daha iyi bir takım. Yine karşımızda son ana kadar mücadele eden bir ekip olacak. Bu kez işi erken bitirelim ve zorlu maçlarımız öncesi bu milli haftayı 2’de 2 yaparak 6 puanla kapatalım” ifadelerini kullandığı bildirildi.