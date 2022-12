Süper Lig 'in 16. haftasının kapanış maçında Beşiktaş , sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Taraftarla takımın bugün yakaladığı uyuma dikkat çeken Güneş, "Oyundan önce önemli olan taraftar - oyuncu bütünleşmesiydi. Bugün, bunu gördük. Oyunun başından sonuna aynı heyecan paylaşıldı. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Hem puanlara hem morale ihtiyacımız vardı. İyi başladık, öne de geçtik. Rakibin de olduğu gibi pozisyonlarımız vardı. İyi bir rakiple oynadık. Hem iyi oyuncuları hem de iyi bir takımları var. Biz de istekliydik ama final paslarında, top kayıplarında sıkıntılarımız devam ediyor. Onları aşarsak daha iyi olacak. Rakibin hızlı çıkışlarına göre iyiydik yine. 3 puan önemliydi. Lig yarışında zor bir dönemden geçtiğimizi hep söyledik. Gücümüz, umudumuz, inancımız var ama her geçen gün üstüne koymamız gerekiyor. Pas yüzdemizi iyi yapıp top kayıplarımızı azaltmamız gerekiyor. İsabetli ortalarımız düşük. Nihayetinde oyuncular, burada büyük bir emek harcadılar. Taraftar da ona ortak oldu. Hep beraber mutlu şekilde ayrıldık. Kazanmak, iyi bir şey" dedi.

'Ben değil kendisi kendini parlatacak'

Gedson'un performansına ilişkin soruyu cevaplandıran tecrübeli teknik adam, "Ben değil kendisi parlatacak. Çok koşuyor ama bazen gereksiz toplar sürüyor, kaybediyor. Yürekli bir oyuncu. Eksiklerini azaltırsa bu enerjisini daha iyi kullanabilir. Josef'in dönmesi de önemliydi bizim için. Özellikle Gedson'u sorduğunuz için söylüyorum. Yaşı genç, yetenekleri var. Fazlasını ve eksiklerini düzeltirse daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

'Her mevkiye bakıyoruz'

Transferle ilgili durum sorulan Şenol Güneş, "Bizim dışımızda transfer yapılıyor, giden oluyor, gelen oluyor. Beşiktaş üzerinde daha fazla yazılıp çiziliyor ama transfer zamanı gelince giden de olabilir, gelen de olabilir. Biz, burada takımın başarısına katkı sağlayacak oyuncularla çalışacağız. Daha önümüzde maçlar var. Ondan sonra değerlendireceğiz. Kulüp bakıyor, sistemimiz çalışıyor. Her mevkiye bakıyoruz. Savunmanın her tarafına, orta sahaya, hücuma, kenarlara... Eldeki oyuncuların verimine bağlı. Bugün N'Koudou gayet başarılıydı. Her maçta böyle katkı yaparsa farklı bir gözle bakarsın. Ama o da gidebilir, biz de duruma göre değiştirebiliriz. Aynı şey Redmond için de, Weghorst için de geçerli. Bunları göndeririz değil. Bunlardan da biri gidebilir, kenarda kalan da gidebilir. Bazı oyuncular çok konuşuluyor. Hiçbir problem yok. Hayatın yarın ne olacağı belli değil ki... Geçen maç 2 puan kaybettik, bugün kazandık. Futbolda her şey olabildiği gibi transfer de olabilir. Hakem konusunda da bağırmak doğru değil. O nedenle sakin kalmaya çalışıyoruz. Bugün mesela Josef'in sarı kart gördüğü pozisyonun 10-15 tanesi Gaziantep'te oldu. Bunlardan bir şey çıkarmak adına söylemiyorum. Bunlar hep var futbolun içerisinde. Kaosun dışında kalmak istiyoruz. Önümüzde Kasımpaşa maçı var ve ona hazırlanacağız" dedi.

'Başka kulüple anlaştığı söyleniyor'

Son olarak Samet Akaydın söylentilerine ilişkin soruyu da yanıtlayan tecrübeli hoca, "Beğendiğim bir oyuncu. Onur'u da beğendiğim bir oyuncu. Ozan'ı da beğeniyorum. Cengiz'i de beğeniyorum. Çağlar'ı da beğeniyorum. Çok beğendiğim oyuncu var ama bunların hepsi alınır alınmaz, oyuncular gelir, başka kulübe gider. Hiç onlarla ilgili beyanatım olmadı yine olmaz. Duyduğumuz kadarıyla Samet'in başka bir kulüple anlaştığı söyleniyor ama iyi bir oyuncu. Şu anda öyle bir girişimimiz yok. Ben işime bakıyorum, eldeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.