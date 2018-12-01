2-0 geride kapattıkları Sarpsborg maçının devre arasında teknik direktör Şenol Güneş'in esip gürlemesini bekleyen, bu yüzden soyunma odasına tedirgin giden Beşiktaşlı futbolcular, çok farklı bir tablo ile karşılaştı.

Güneş'in ne yüzünde ne de sesinde hiçbir kızgınlık belirtisi olmadığı, maç yeni başlıyormuş gibi taktik verdiği ve yaptığı esprilerle talebelerini ikinci yarıya motive ettiği öğrenildi. Kurt hocanın bu tavrıyla siyah-beyazlı oyuncuların üzerindeki stresi alarak ikinci yarıya daha özgüvenli çıkmalarını sağladığı belirtildi.

Kaynak: Sabah