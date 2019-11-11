Türkiye Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarihi karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, " İzlanda maçını bir an önce oynamak ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in açıklamaları...

Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe katettik. Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz.

Hedefimiz iki maçta 6 puan. Burada alacağımız bir beraberlik de gruptan çıkmamızı garantileyecek. En kötü ihtimalle beraberlik bile bizim için iyi bir sonuç, hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek olduğu için.

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Maçtan bir gün önce İstanbul'a gelecekler, şu anda Antalya'da kamptalar. Beş oyuncumuz Avrupa'dan geliyor bugün. Ümit takımda olan Altay Bayındır'ı bizimle birlikte idmanda görmek istiyoruz.

Perşembe günü birlikte, daha önce başardığımız, aldığımız iyi sonuçlarla Türkiye'yi mutlu ettiğimiz gibi yine mutlu etmek istiyoruz. Herkesin duasını bekliyoruz. Maçın sonunda mutlu olarak ayrılmak istiyoruz.

Kulüplerimiz de oyuncularımız da hep bizim. Biz de onları temsil ederek yarışıyoruz. Türk oyuncularla Avrupa'da yarışıyoruz. Kulübümüzün beklenenin dışında sonuçlar alması hepimizi üzer, üzüyor da. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na katıldıktan sonra o tecrübe ile Dünya Kupası'na da katılırız.

Hedefimize ulaşmak istiyoruz!

Şu an geldiğimiz noktadan memnunum. Heyecanımız fazla. İzlanda maçını bir an önce oynamak ve Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilemek istiyoruz. İzlanda, biz bunları yendik yine yeneriz düşüncesiyle gelecek. O yüzden sakin kalmamız gerek. İki maçta da hedefimize ulaşmak istiyoruz.

Gruptan çıkmak istiyoruz

Oynadığımız tüm maçların tamamından daha temkinli olmamız gerekiyor. Futbol sürprizlere açık bir oyun. Rakibimiz bize karşı bilinçli ve savaşçı olarak çıkacaktır. Maç bittiği zaman rahatlık olur. Öncesinde olmaz. Rakibimizi yenerek gruptan çıkmak istiyoruz.

Emre bizimle olacak!

Kampa ilk gelen isim Emre Belözoğlu oldu. Sakatlığı sürüyor ama kampta kalacak ve arkadaşlarıyla birlikte olacak. Yeni gelen oyuncularla futbolda büyük bir pazar olacağımızı düşünüyorum. Avrupa'da oynayan futbolcularımızın gelecek nesillere örnek olacağını düşünüyorum.

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