2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Andorra ile karşılaşacak A Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculardan Mehmet Zeki Çelik, maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Zeki Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Rakibin kağıt üzerinde zayıf gözüktüğünü söyleyen Çelik, "Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama maçı kazanmamız gerekiyor. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giymesiyle ilgili yorum yapan Zeki Çelik, "Ben kendime hedef koydum. Orada oynayacağıma inandım. Ondan dolayı böyle bir tercih yaptım. Gençlerin hedefleri doğrultusunda ilerlemeleri lazım" dedi. Zeki Çelik son olarak milli takımdaki savunma hattını değerlendirirken, "Birbirimizi iyi tanıyoruz. Çağlar, Merih, Umut olsun. Hepsiyle daha önce oynadık. Bizim için farklı liglerde oynamanın eksi bir yanı yok" diyerek sözlerini noktaladı.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Andorra maçına gelecek taraftarları kırmızı beyaz formayla beklediklerini ifade eden Güneş, ''Sevgi ve cesaretin karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar bizde fazlasıyla var. Umutları, mutluluğa çevirmenin zamanı geldi. Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımız kırmızı beyaz formasıyla gelsin, şenlik havasında olacak. Biletler de bitti. Taraftarımızın sevgisi bize yansıyor.'' dedi.

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'Kulüplerimizi yok saymayız'

Kulüplerle eşit mesafede olduklarını dile getiren deneyimli hoca, ''Cengiz Ünder maalesef bizimle olamayacak. Okay da yok. Herkesin sevdiği daha da sevebileceği takımımızın iyi oyunla bu sevgiyi artıracağını düşünüyorum. Stat kırmızı beyaz olsun istiyorum. Kulüplerimiz bizim için önemli, hepsine eşit mesafedeyiz, bazen kısır çekişmeler görüyorum. Kulüplerimizi yok saymayız. Biraz daha şiddetten uzak bir ambiyans istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

'Bizim için 3 puan ve güzel oyun her şeyin başı'

3 puandan başka bir şey düşünmediklerini ifade eden Güneş, ''Andorra'nın 85 bin nüfusu var, en uzak yeri 40 km. Para birimi euro, bunları da ek bilgi olarak vereyim. Andorra'nın bize karşı motivasyonu üst seviyede olacak. Andorra; koşan, dinamik bir takım ama hücuma çıkışlarda sıkıntı yaşıyorlar. Yetenek olarak üst seviyedeyiz ama sahada göreceğiz. Bizim için 3 puan ve güzel oyun her şeyin başı.'' diye konuştu.

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'Fatih Terim bizim değerimiz, ceza almasını istemem'

Fatih Terim'in aldığı cezayla ilgili konuşan Güneş, ''Konuşmak istemiyoruz ama soruyla açıyorsunuz. Yabancı oyuncu, cezalar konuşuluyor. Her şey yerinde ve zamanında olmalı. Bataklığı kurutmamız lazım. Fatih Terim bizim değerimiz, ceza almasını istemem. Ben Galatasaray neden 11 yabancı oynattı demedim. Ülke yararına nasıl olacağını konuşuyoruz. Biz az para harcayalım, doğruları yapalım diyoruz. Kasım'a kadar susalım. Hep yabancı sınırı deniyor, maça bakalım. Bir bataklık yaratıp sivrisinek gibi oraya dalmayalım. Takım şu anda seviliyor. Geçen bir etkinliğe gittik. Oyuncularımızın coşkusu var. Fransa maçına da aynı duyguyla çıktık, yine aynı duyguyla çıkacağız. dedi.

'Elimizdeki kadro yeterli'

Sakat oyuncular hakkında bilgi veren başarılı teknik adam, ''Yarın oynanacak maç önemli. Takımımız şu an seviliyor. Halkın içerisinde sevildiğimizi, beklentilerin olduğunu gördük. Ülkeyi temsil ediyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık, oyuncularımızın coşkusu yerinde. Elimizdeki kadro yeterli. Ozan Tufan beklediğimizden iyi ama başlama ihtimali az. Dorukhan bugün idmana çıkacak. Orada Emre oynayabilir, daha teknik oyuncular oynayacak.'' diye konuştu.

'Mert ile başlamayı düşünüyorum'

Kalede Mert ile başlayacağını belirten Güneş, "Uğurcan yükselen bir değer. Kaleci olarak da güvenimiz var ona. Ama yarın yine Mert ile başlamayı düşünüyorum. Şu andaki görüntü öyle. Uğurcan eksik olduğundan değil ki tam tersine yükseldiğini söylüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.