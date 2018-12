Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray'ı Adem Ljajic'in penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş'in soyunma odasındaki futbolcularına yaptığı konuşma ortaya çıktı.

İşte Şenol Güneş'in o konuşması:

Arkadaşlar tebrik ediyorum. 3 günde çok büyük emek verdiniz. Efor sarfettiniz. Kolay bir iş değildi.

Yalnız son dakikalarda depar atamayanlar, sevinç turunda depar attılar (Caner Erkin ve Quaresma'yı kastederek). Onları gördüm unutmuyorum, onu söyleyeyim. Hepinize teşekkür ediyorum emekleriniz için.

Arkadaşlar, çok ağır eleştiriler aldınız, çok olumsuzluklar vardı hepsini çevirmek sizin elinizdeydi. Siz bunu yaptınız. İnşallah bunu devam ettiririz. Önümüzde maçlar var.

Büyük futbolcularla büyük maçlar oynanır. Hepiniz büyüksünüz. Büyük insanlar küçük insanlarla uğraşmaz. Kartal, sinek avlamaz. Tebrik ediyorum sizi.