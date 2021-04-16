Şenol Güneş dün Tivibu Spor'un yayınına katıldı, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası Elemeleri ve Türk futbolu hakkında konuştu. Türkiye'deki yeni jenerasyon teknik adamlarla ilgili açıklamalarda bulunan Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu için övgü dolu sözler kullandı. Güneş, "Emre'yi çok beğeniyorum. Emre sportif direktörlük ile antrenörlük arasında gidip-geldi. Emre için Fenerbahçe olmasaydı; bizimle de çalışabilirdi. Bu konu gündemimizde vardı. Emre, sportif direktör mü olacak, antrenör mü olacak? Buna karar verecek. Şimdi antrenör olacak gibi. Emre Belözoğlu 1 numara olur" dedi. Sergen Yalçın için, "Şu anda çok başarılı, kendini yeniliyor" ifadelerini kullanan Güneş, Ünal Karaman ve Okan Buruk'un da başarılı olduğunu sözlerine ekledi.

'Rüştü benden de iyiydi'

Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Rüştü Reçber'in Türk futbolunun en iyi kalecisi olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Kalecilerimiz çok iyi. Fakat Türk futbolunun en iyi kalecisi Rüştü Reçber'dir. Ben de dahil, Rüştü benden de iyiydi" ifadelerini kullandı. Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi: Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç gibi grubun iddialı takımlarını oyun ve skor olarak iyi geçtikten sonra Letonya maçından beraberlikle ayrılmak üzücü. Kazanarak havaya girmiyoruz, kaybedince kahrolmuyoruz. İyi futbol oynayanlara karşı iyiyiz.